أنكورا يتألق في كأس سلطان بن زايد للبولو

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

فاز فريق أنكورا على غنتوت «أ» 8 ـ 2 في افتتاح مباريات بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو أول من أمس، والتي ينظمها نادي غنتوت برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي وجمعية الإمارات للبولو.وفي المباراة الثانية من البطولة نجح فريق رانون في تحقيق فوز ثمين على أننجلسي بنتيجة 8.5 ـ 6، فيما فاز أبوظبي على غنتوت «ب» في المباراة الثالثة والأخيرة خلال يوم الافتتاح بنتيجة 7 ـ 4 بعد مواجهة قوية. وتستأنف مباريات البطولة اليوم بثلاث مواجهات قوية، حيث تجمع المباراة الأولى أنكورا ورا نون عند الساعة الثانية ظهراً، ويلتقي في المواجهة الثانية عند الساعة الثالثة أبوظبي وغنتوت «أ»، وتختتم المباريات بلقاء الجريحين أننجلسي وغنتوت «ب» عند الخامسة مساءً.

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