انطلاق «الإمارات لمربي الخيول العربية» بالعين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

انطلقت أول من أمس فعاليات بطولة الإمارات لمربي الخيول العربية بنادي العين للفروسية والرماية والغولف، والتي تنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية، بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، وبإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس الجمعية، وتقام على مدى 4 أيام وتختتم فعالياتها غداً.

وفي منافسات القسم (د) لفئة المهرات بعمر سنة حققت المهرة «دي بيسان» لمربط دبي أعلى معدل من النقاط بلغ 92.55 نقطة، وكانت المهرة «بنفسج الياه» لمربط الياه، استهلت الفعاليات بالفوز في القسم «أ» للمهرات عمر السنة وحققت 92.00 نقطة، ونالت صدارة القسم «ب» «ع ج غزالة» لمربط عجمان، وسجلت 91.30 نقطة، وأحرزت المركز الأول في القسم «ج» «فام جستسيرا» لفديريكو جوردان، وحصلت على 91.50 نقطة.

وأهدت «دي لين» مربط دبي ثاني الألقاب خلال فعاليات اليوم الأول، عندما أحرزت المركز الأول، القسم «هـ» وحققت 92.25 نقطة، فيما منحت «ع ج العلا» أيضاً ثنائية لمربط عجمان عندما نالت صدارة القسم «و»، وسجلت 92.10 نقطة، واختتمت الفعاليات بالقسم «أ» للمهرات عمر سنتين، ونالت المركز الأول «دي جورية» والتي أكملت ثلاثية لمربط دبي وحصلت على 91.70 نقطة.

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