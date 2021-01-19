ستيفن سيغال عاشق الفروسية و«ميدان»

المصدر: دبي - خالد المهيري

شهدت الأمسية السابعة لمضمار «ميدان» العالمي، السبت الماضي، وجود الممثل الأمريكي الشهير ستيفن سيغال، أحد أبرز نجوم هوليوود، المتابعين لسباقات الخيول والفروسية حول العالم، وعبّر سيغال في تصريحات خاصة لـ «البيان الرياضي»، عن سعادته البالغة بالوجود في مضمار «ميدان»، مؤكداً أنه وجد العام الماضي في النسخة 21 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، والتي أقيمت في قرية الإمارات العالمية بالوثبة.

وأبدى سيغال إعجابه بالسمعة العالمية التي تحظى بها سباقات الخيول في الدولة، وقال: سباقات الخيل لديكم تحظى بدعم كبير من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وهو أمر ليس بمستغرب، فسموه فارس، ويحب الفروسية، وما قام به سموه في الفروسية وسباقات الخيل، يثير الإعجاب والاحترام، خاصة لدى محبي سباقات الخيول حول العالم.

جزء من حياته

وأشار نجم هوليوود، إلى أن الخيول جزء من حياته الشخصية، إذ تربى منذ الصغر على حب الفروسية، كما أنه يمتلك عدداً من الخيول، ويتابع باستمرار سباقات الخيول في أمريكا، أبرزها «ديربي كنتاكي»، و«بريدرز كب». وأكد سيغال أنه يفكر جدياً في دخول عالم سباقات الخيل، إذ يدرس تأسيس إسطبلاته الخاصة، والمشاركة في السباقات مستقبلاً.

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