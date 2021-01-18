بتوجيهات منصور بن زايد.. بطولة «مربي الخيول العربية» تنطلق غداً في العين

المصدر: أبوظبي - وام

بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، وبإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس الجمعية، تنطلق غداً بنادي العين للفروسية والرماية والغولف فعاليات بطولة الإمارات لمربي الخيول العربية، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها مدينة العين مسابقة لجمال الخيل العربية.

ويأتي تنظيم البطولة في إطار اهتمام القيادة الرشيدة بهذه الرياضة العريقة وبما ترمز إليه من إرث وجذور تاريخية ممتدة في دولة الإمارات.

وتنظم البطولة التي تقام لمدة 4 أيام جمعية الإمارات للخيول العربية بمشاركة 336 خيلاً تعود إلى 144 مالكاً، وتتضمن 23 شوطاً، فيما تناهز القيمة الإجمالية لجوائزها المالية مبلغ 4 ملايين درهم، بزيادة تبلغ 50% على بطولة الموسم السابق مع تخصيص 18 جائزة مالية تشجيعية للملاك المواطنين.

وسيتم تحكيم الخيول طبقاً لقوانين وشروط المنظمة الأوروبية لجمال الخيول العربية «الإيكاهو»، كما تتأهل الخيول الحائزة على المراكز الأول والثاني والثالث في جميع أشواط الفئات العمرية للمشاركة ضمن بطولات المهرات والأمهار والأفراس والفحول لإحراز لقب البطل الذهبي والبطل الفضي والبطل البرونزي.

إجراءات احترازية

وتجري البطولة وسط إجراءات احترازية تهدف لحماية صحة وسلامة المشاركين، ومن ضمنها إلزام جميع المشاركين بوضع كمامة الوجه والتزام التباعد الجسدي لمسافة مترين، وجلوس 3 أشخاص فقط في الطاولة الواحدة، ويقتصر الحضور على ملاك الخيول المشاركة فقط، وألا يقل عمر الحضور عن 12 عاماً، ويسمح بسايس واحد لكل ثلاثة خيول مشاركة، وإبراز نتيجة فحص «PCR» سلبية للساسة المشاركين لا تتعدى مدتها 72 ساعة.

وتبدأ فعاليات اليوم الأول من البطولة في بفئة المهرات بعمر سنة، وتم تقسيمها إلى 6 أقسام هي «أ،ب،ج،د،هـ،و»، يليها القسم «أ» لفئة المهرات عمر سنتين.

ويستهل اليوم الثاني في الرابعة عصراً بتكملة فئة المهرات بعمر السنتين والذي ينقسم إلى «ب،ج»، ثم تليه الفئة الثالثة المهرات عمر 3 سنوات، يليها الفئة الرابعة المخصصة للأفراس عمر 4 سنوات وهو يتكون من قسمين أيضاً «أ،ب»، ثم الفئة الخامسة للأفراس عمر 7-9 سنوات، ويقام في هذا اليوم كذلك القسم الأول «أ» للفئة السادسة الأمهار عمر سنة والذي يتكون من 3 أقسام يقام القسمان «ب،ج» ضمن اليوم الثالث للبطولة «الخميس» والذي يشهد أيضاً الفئة السابعة للأمهار عمر سنتين وتم تقسيمها إلى 3 أقسام «أ،ب،ج».

وتستهل فعاليات اليوم الرابع والختامي يوم الجمعة المقبل للبطولة بالفئة الثامنة للأمهار عمر 3 سنوات، يليها الفئة التاسعة للفحول عمر 4 - 6 سنوات، ثم الفئة العاشرة للفحول عمر 7-9 سنوات، وتختتم الفعاليات بأشواط البطولات.

تأهل

وتتأهل الخيول الحائزة على المركز الأول والثاني في جميع أشواط الفئات العمرية للمشاركة في البطولات الست وهي: بطولة المهرات بعمر سنة ثم بطولة المهرات ثم بطولة الأمهار بعمر سنة واحدة ثم بطولة الأمهار، وبطولة الأفراس، وبطولة الفحول لإحراز لقب البطل الذهبي والبطل الفضي والبطل البرونزي.

وأكد محمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، أن نسخة هذا العام من البطولة شهدت زيادة كبيرة في الجوائز المالية، فضلاً عن جوائز مالية للملاك المواطنين تشجيعاً وتحفيزاً لهم على زيادة الاهتمام بالإنتاج المحلي، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية.

وقال إن الجمعية وبمتابعة من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس الجمعية، نقلت العروض لأول مرة إلى مدينة العين وذلك للانفتاح أكثر على الملاك والمربين ونشر هذا النشاط لدى أكبر فئة من الناس لأن الخيل تعتبر جزءاً مهماً من تراث وتقاليد أهل الإمارات.

وأكد الحربي اكتمال استعدادات الجمعية لإخراج البطولة بصورة رائعة وجميلة تليق بجمال مدينة العين، مشيراً إلى أن الجمعية ملتزمة بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس «كوفيد 19»، كما قامت في الوقت نفسه بتسهيل عمليات نقل الخيول المشاركة خاصة من الإمارات الشمالية.

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