الأيرلندي رايان يحرز ثنائية في الأسبوع 3 لدوري قفز الحواجز

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

سجل الفارس الأيرلندي جاك رايان ثنائية في منافسة الفئة الأعلى في منافسات الأسبوع الثالث لدوري الإمارات «لونجين» لقفز الحواجز، والتي أقيمت على مدى يومين، على ميدان نادي أبوظبي للفروسية.

بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية لونجين ودعم مجلس أبوظبي الرياضي. وشهد جانباً من أشواط المنافسات وقام بتتويج الفائزين، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية، وتألف الأسبوع من 10 أشواط.

وجاء فوز الفارس رايان على صهوة الجواد «بي بي إس مكجريجور» من فريق «زد سفن»، في منافسة الختام بمشاركة 36 فارساً وفارسة من المستوى الأول والشباب، وبمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز بارتفاع 140 سم، وحازت الفارسة الدنماركية تينا لوند بالجواد «إتش بي آر شارلوت» من نادي دبي للبولو والفروسية، المركز الأول في الشوط المفتوح بمواصفات المرحلتين الخاصة، على حواجز بارتفاع 125 سم.

وتنافس فرسان القفز من ثلاث فئات وهي فرسان المستوى الثاني، والناشئين «الجونيورز» وأصحاب خيول القفز الصغيرة عمر «5 ـ 6» سنوات، في شوطين، الشوط الأول من مرحلتين خاصة، على حواجز تراوح ارتفاعها بين 115 ـ 120 سم، وتصدرتها الفارسة وديما أحمد الريسي بالجواد «كايسون» من نادي أبوظبي للفروسية.

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