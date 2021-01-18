«برايت ستارت» لجودلفين يتألق في سابع أمسيات «ميدان» العالمي

المصدر: دبي ـ خالد المهيري

واصلت خيول جودلفين تفوقها في السباق السابع لمضمار «ميدان» العالمي والذي أقيم يوم أول من أمس برعاية «الطاير للسيارات»، إذ حقق «برايت ستارت» لقب الشوط الثاني.

وشهدت الأمسية تألق المدرب ساتيش سيمار الذي حقق ثلاثية في الشوط الثالث والرابع والخامس.

«سبيريت أوف لايت» نجم الافتتاح

وظفر «سبيريت أوف لايت» لمالكه سيد حشيش بلقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي برعاية «لينكولن كونتيننتال» والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس كليميت ليكويوفر وإشراف المدرب إروين شاربي مسجلاً زمناً قدره 1.23.67 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «لي فاكتور» لـ«نقابة جيه وجيه» بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

«برايت ستارت» بطل الثاني

اقتنص «برايت ستارت» لجودلفين لقب الشوط الثاني لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي برعاية «لينكولن نوتيلوس» والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور مسجلاً زمناً قدره 1.58.16 دقيقة وبفارق 7 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «زيرو تو ايه هندرد» لملاكه آفني كابور وشارنش كابور ونيراف كابور بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وأكد المدرب سعيد بن سرور في تصريح لـ«البيان الرياضي» أن فوز البطل كان متوقعاً نظراً لقوته خاصة أن نتائجه في السباقات البريطانية جيدة، ومتمنياً المزيد من الانتصارات للبطل في مشاركاته المقبلة.

«تويلفث اوف نيفرلاند» يخطف الثالث

حقق «تويلفث اوف نيفرلاند» لـ«إسطبل داكي» لقب الشوط الثالث «الرئيسي الأول» لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي برعاية «لينكولن نافيجيتور» والبالغ قيمة جوائزه 92 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس ناثان كروس وإشراف المدرب ساتيش سيمار مسجلاً زمنا قدره 2.05.76 دقيقة وبفارق رقبة عن «كرنفال» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب علي الرايحي.

«إمبريال إمبير» يظفر بالرابع

ظفر «إمبريال إمبير» لـ«إسطبلات الرشيد» بلقب الشوط الرابع لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي برعاية «لينكولن كورسير» والبالغ قيمة جوائزه 85 ألف درهم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.37.77 دقيقة وبفارق أنف عن «كنود» لفوزي عبد الله ناس بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس.

«ريكوردمان» نجم الخامس

اقتنص «ريكوردمان» لمحمد خليل أحمد لقب الشوط الخامس «الرئيسي الثاني» لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي برعاية «الطاير للسيارات» والبالغ قيمة جوائزه 92 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار مسجلاً زمناً قدره 2.02.75 دقيقة وبفارق رأس عن «اهيستا بيرو» لمالكه أحمد علي بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

«سلتيك برينس» مسك الختام

حقق «سلتيك برينس» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» لقب الشوط السادس والختامي للأمسية لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي برعاية «لينكولن أفياتور» والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب راشد بورسلي مسجلاً زمناً قدره 1.38.82 دقيقة وبفارق نصف طول عن «ريتش آند فيمص» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس خوسيه سانتياجو وإشراف المدرب سالم بن غدير.

ثلاثية مميزة

عبر المدرب ساتيش سيمار عن رضاه التام بالثلاثية التي حققها خلال السباق، مؤكداً أن بطل الشوط الثالث «تويلفث اوف نيفرلاند» ناسبته المسافة وتأقلم مع أرضية المضمار، معلناً أن البطل سيواصل مشاركته في المضمار العالمي على ذات المسافة.

كما أعلن سيمار أن بطل الشوط الخامس «ريكوردمان» سيشارك في سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، مضيفاً بأن عليهم العمل على تطوير أداء البطل لكي ينافس أقوى الخيول التي ستشارك في الحدث الكبير.

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