الجهوري يهدي "الوثبة" لقب كأس مهرجان محمد بن زايد للقدرة

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

اهدى عبد الله علي خلفان الجهوري إسطبل "الوثبة" العائد إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لقب سباق كأس مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقدرة لمسافة 120 كلم الذي أقيم اليوم السبت بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة بمشاركة 230 فارسا وفارسة في ختام سباقات المهرجان الذي أستمر لثلاث أيام متتالية.

ونجح الجهوري البالغ من العمر 14 عاما، كاصغر الفرسان سنا بالسباق في نيل اللقب على صهوة "جيغ مالامبو" قاطعا المسافة في زمن قدره 4:10:10 ساعة، وجاء ثانيا عبد الله العطاس على صهوة "واترلي مستر بوجانغليس" لفريق البحرين الملكي، قاطعا المسافة في 4:16:06 ساعة، وحل في المركز الثالث غيث عبد الواحد على صهوة "تيسكا لاماجوري" من إسطبل أم سفن "2" للقدرة بزمن قدره 4:16:44 ساعة.

وتوج الفائزين وسط احتفالات الحاضرين، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة ملك البحرين للاعمال الأنسانية وشؤون الشباب، اللواء الدكتور احمد ناصر الريسي رئيس إتحاد الإمارات للفروسية، غانم الهاجري الأمين العام للاتحاد، أحمد السويدي المدير التنفيذي للاتحاد، مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، عارف العواني الأمين لمجلس أبوظبي الرياضي، لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.

وبلغت قيمة جوائز السباق 3 ملايين و 450 ألف درهم تم توزيعها على أصحاب المراكز العشرين الأولى، نال صاحب المركز الأول 500 ألف درهم والثاني 300 الف درهم، والثالث 250 الف درهم.

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