جمعة الجنيبي: الأرضية والمسافة ناسبتا «جيرفيز»

المصدر: ( دبي - البيان الرياضي)

أشاد المالك جمعة مبارك الجنيبي بالأداء الذي قدمه «جيرفيز» الذي ظفر بلقب الشوط الثاني خلال الأمسية السادسة لمضمار «ميدان».

وأضاف جمعة الجنيبي إن المدرب علي راشد الرايحي قام بتأهيل البطل بالشكل المطلوب كما أن أرضية مضمار «ميدان» والمسافة ناسبت البطل.

وقال جمعة الجنيبي إن لديه أيضاً خيل عربي تحت إشراف المدرب علي راشد الرايحي وحققت عدداً من النتائج الإيجابية، بالإضافة إلى عدد من الخيول الأخرى.

سعادة

ومن جانبه عبّر المدرب علي راشد الرايحي، عن سعادته بالفوز الذي حققه «جيرفيز» خلال السباق.

وأضاف علي الرايحي إن البطل متأقلم مع أرضية المضمار العالمي، كما أن مسافة الـ 1400 و1600 متر تناسبه جداً.

وعن الخطة المستقبلية للبطل، قال علي الرايحي إن التصنيف سوف يحدد السباق المقبل لـ «جيرفيز».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز