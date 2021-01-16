شارلي آبلبي: «ريبيلز رومانس» إلى الـ 2000 جنيز الإماراتي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أكد المدرب شارلي آبلبي أن «ريبيلز رومانس» لجودلفين قدم أداء مميزاً في «السباق التحضيري – بطولة الـ 2000 جنيز الإماراتي».

وقال شارلي آبلبي: (مصدر قلقنا في المشاركة في هذا السباق كان في سرعة خروج الجواد من البوابة، وإلى أي مدى سيكون متأخراً عن المجموعة، وانطلق ببطء في البداية، ولكن الفارس وليام بيوك وضعه في موقع جيد وانتقل بشكل رائع، وبمجرد أن سمح لـ «ريبيلز رومانس» بالخروج إلى الجهة الخارجية، كنت واثقاً في قدرته على التعامل مع المنافسين هنا).

وأضاف: (ركض «ريبيلز رومانس» بشكل جيد وصولاً إلى خط النهاية، ولم يضغط عليه وليام حتى يحصل على فرصة تعليمية جيدة، وهو جواد فاره القوام ينتمي للفحل «دباوي»، وأظهر في مرحلة مبكرة من سيرته علامات عدم النضج، واستغرق تجهيزه وقتاً أطول، وتعلم الكثير من السباقات حينما حقق فوزاً رائعاً من أول مشاركة في نيوكاسل، ثم فاز بفارق كبير في كمبتون، وهو الأداء الذي أهله للسفر إلى هنا كمرشح لسباق 2000 جنيز الإماراتي).

وعن كرنفال كأس دبي العالمي والذي سينطلق الأسبوع المقبل، أكد شارلي آبلبي جهوزية الإسطبل الأزرق الملكي لخوض غمار منافسات الكرنفال، إذ يمتلك الإسطبل عدداً من الخيول القادرة على المنافسة بشكل مميز في الحدث الكبير.

وتحدث شارلي آبلبي عن إنجازات جودلفين العام الماضي قائلاً: (العام 2020 على الرغم من جائحة كورونا كان مميزاً لنا، وشهد تألق عدد من نجوم الإسطبل أبرزهم النجم «غياث» الذي اعتزل في قمة مجده محققاً عدداً من الانتصارات التي لا تنسى، والتي منحته جائزة أفضل حصان في العالم لعام 2020، في حفل جوائز كارتييه الأوروبية للسباقات).

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