سالم بن غدير: «فيرناس» حصان كرنفالي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أعرب المدرب سالم بن غدير عن سعادته البالغة بتحقيق ثنائية خلال الأمسية السادسة لمضمار «ميدان» العالمي.

وعن «مشاكل» بطل الشوط الأول، قال سالم بن غدير إن الفرحة تكمن بأن البطل من إنتاجه الخاص وينتمي إلى سلالة متميزة، وهو حصان متفوق وقوي، وأتمنى أن يواصل مسيرة الإنجازات في السباقات المقبلة.

كما تحدث سالم بن غدير عن «فيرناس» بطل الشوط الرابع قائلاً: «البطل متطور بشكل كبير والدليل تحقيقه الفوز مرتين هذا الموسم في مضمار «ميدان»، وستكون وجهته المقبلة إلى السباقات الكبرى، خصوصاً أن البطل هو حصان كرنفالي، وهناك خطة بأن يشارك البطل في الأمسية الثانية لكرنفال كأس دبي العالمي، كما أن «فيرناس» قادر على المشاركة في المضمار الرملي والعشبي لذا الخيارات ستكون مفتوحة».

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