سعيد بن سرور: «جلوبال هيت» قدم بداية مميّزة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

عبّر المدرب العالمي سعيد بن سرور عن رضاه التام بالانتصار الكبير الذي حققه «جلوبال هيت» لجودلفين، والذي اقتنص لقب الشوط الثالث بجدارة.

وقال سعيد بن سرور إن مسافة الـ 2410 أمتار ناسبت البطل وساعدته بشكل كبير خلال السباق، إذ قدم بداية مميزة في أولى مشاركاته هذا العام في مضمار «ميدان».

وأضاف سعيد بن سرور: «جلوبال هيت» جواد طيب، وسبق له الفوز على مسافات أقصر في المملكة المتحدة، ويبدو أن مسافة الميل ونصف الميل تناسبه جداً، وتحدثت مع الفارس باتريك كوسجراف، عقب السباق، وقال إن مسافة 2800 متر لن تكون مشكلة في المستقبل، وهناك سباق تكافؤ آخر على نفس المسافة في الكرنفال بتاريخ الخميس 11 فبراير، وحينها سننظر إلى أين نمضي.

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