خيول جودلفين تخطف الأضواء في سادس أمسيات «ميدان» العالمي

المصدر: (دبي- خالد المهيري)

حققت خيول جودلفين ثنائية مميزة في سادس أمسيات سباقات مضمار «ميدان» العالمي، والذي أقيم برعاية «موانئ دبي العالمية». وجاءت انتصارات الإسطبل الأزرق الملكي عبر «جلوبال هيت» بطل الشوط الثالث، و«ريبيلز رومانس» بطل «السباق التحضيري – بطولة الـ 2000 جنيز الإماراتي». كما اقتنص «توبير بيل» لمالكيه علي الشعفار وعبد الله الشعفار لقب الشوط السادس «جائزة دبي». وواصل المدرب سالم بن غدير تألقه في المضامير المحلية محققاً ثنائية خلال الأمسية عبر «مشاكل» بطل الشوط الأول، و«فيرناس» بطل الشوط الرابع.

«مشاكل» نجم الافتتاح

ظفر «مشاكل» لمالكه سالم راشد غدير بلقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي برعاية «ميناء الحمرية» والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 1.23.87 دقيقة وبفارق 7 أطوال عن «رير نينجا» لـ «إكيوري اما زينجتيم» بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وحل في المركز الثالث «إمبليم وار» لـ «إسطبلات البيرق» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وفي الختام تسلم علي غانم جائزة الشوط من ابتسام أحمد الكعبي، مديرة المبيعات في «جافزا».

«جيرفيز» بطل الثاني

اقتنص «جيرفيز» لمالكه جمعة مبارك الجنيبي لقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي برعاية «مراسي بي آند أو» والبالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، مسجلاً زمناً قدره 1.24.04 دقيقة وبفارق طولين عن «شانتي ستار» لـ «نقابة بورسلي للسباقات» بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب راشد بورسلي.

وحل ثالثاً «ريبل ستريك» لمالكه محمد مهران جمشير بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب جابر رمضان.

وفي الختام تسلم المالك جمعة مبارك الجنيبي جائزة الشوط من ابتسام أحمد الكعبي، مديرة المبيعات في «جافزا».

«جلوبال هيت» نجم الثالث

حقق «جلوبال هيت» لجودلفين لقب الشوط الثالث لمسافة 2410 أمتار على المضمار العشبي برعاية «المنطقة الحرة لجبل علي – جافزا» والبالغ قيمة جوائزه 92 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 2.29.65 دقيقة وبفارق 3 أطوال ونصف الطول عن «ميراكل ميكر» لفايز جميل التركماني بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وجاء في المركز الثالث «هارد تاسكماستر» لمالكيه أحمد القطان وماهر لطف الله بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس.

وفي الختام تسلم المدرب سعيد بن سرور جائزة الفوز من ابتسام أحمد الكعبي، مديرة المبيعات في «جافزا».

«فيرناس» يخطف الرابع

اقتنص «فيرناس» لمالكه أحمد غليطة المهيري لقب الشوط الرابع لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي، برعاية «ميناء جبل علي» والبالغ قيمة جوائزه 105 آلاف درهم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 1.57.47 دقيقة وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن «مكفانسي» لمالكه عبد الله سعيد المداح بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وحل ثالثاً «ريال وورلد» لجودلفين بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وفي الختام تسلم فايز التركماني جائزة الشوط من حسين البلوشي، المدير التنفيذي للعمليات في «دبي التجارية».

«ريبيلز رومانس» نجم الرئيسي

اقتنص «ريبيلز رومانس» لجودلفين لقب الشوط الخامس الرئيسي «السباق التحضيري – بطولة الـ 2000 جنيز الإماراتي» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي، برعاية «مبنى حمدان بن محمد للمسافرين» والبالغ قيمة جوائزه 183 ألفاً و650 درهماً بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.37.55 دقيقة وبفارق رأس عن «مهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس ريان كوراتولو وإشراف المدرب نيكولاس باشلارد.

وجاء في المركز الثالث «شارب سبن» لـ «شامبيون لوجستيكس» بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وفي الختام تسلم المدرب شارلي آبلبي والفارس وليام بويك جائزة الشوط من حسين البلوشي، المدير التنفيذي للعمليات في «دبي التجارية».

«توبير بيل» بطل السادس

ظفر «توبير بيل» لمالكيه علي الشعفار وعبد الله الشعفار بلقب الشوط السادس «جائزة دبي» لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي، برعاية «موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات» والبالغ قيمة جوائزه 183 ألفاً و650 درهماً بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.10.16 دقيقة وبفارق طول عن «فيرست سمايل» لجودلفين بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وجاء في المركز الثالث «دنيتي جوي» لمالكه البشير سالم الحراري، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وفي الختام تسلم المدرب ساتيش سيمار والفارس ريتشارد مولن جائزة الشوط من أيوب الملا، المدير التنفيذي للعمليات في «العالمية للأمن».

«وسيم» مسك الختام

ظفر «وسيم» لمالكه إسماعيل محمد، بلقب الشوط السابع والختامي للأمسية لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي، برعاية «ميناء راشد»، والبالغ قيمة جوائزه 102 ألف و500 درهم بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب إسماعيل محمد، مسجلاً زمناً قدره 1.23.11 دقيقة وبفارق طول عن «يا ليل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

وحل ثالثاً «زينهم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وفي الختام تسلم كلود بيكوني جائزة الشوط من أيوب الملا، المدير التنفيذي للعمليات في «العالمية للأمن».

سباق اليوم

ومن جانب آخر، ينطلق في تمام الساعة الخامسة والنصف من عصر اليوم السباق السابع لمضمار «ميدان» العالمي، برعاية «الطاير للسيارات»، بمشاركة 77 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأشواط الستة للأمسية 517 ألفاً و500 درهم.

وستشهد الأمسية إقامة شوطين رئيسين هما الثالث لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي برعاية «لينكولن نافيجيتور»، والبالغ قيمة جوائزه 92 ألفاً و500 درهم وبمشاركة 11 خيلاً أبرزها «هومسبين» و«أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«كرنفال» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«فاضل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«سيكريت تريد» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي.

كما سيشهد الشوط الخامس لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي، برعاية «الطاير للسيارات» والبالغ قيمة جوائزه 92 ألفاً و500 درهم مشاركة 14 خيلاً أبرزها «تفاخر» و«أكوان» و«المشرف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«تريبال كويست» لحمدان سلطان علي السبوسي، و«هولد سواي» لمالكيه علي الشعفار وعبد الله الشعفار.

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