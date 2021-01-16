ساتيش سيمار: «توبير بيل» مفاجأة قوية

المصدر: (دبي -البيان الرياضي)

أكد المدرب ساتيش سيمار أن فوز «توبير بيل» بلقب الشوط السادس «جائزة دبي» هي مفاجأة قوية بالنسبة له.

وقال ساتيش سيمار إن البطل كان غامضاً بعض الشيء إذ إنه لم يحقق الفوز سوى مرة واحدة في بريطانيا لذا أعتبره مفاجأة قوية لي نظراً لقوة المنافسين في الشوط.

وأضاف ساتيش سيمار أن الفارس ريتشارد مولن أخبره عقب السباق بأن البطل كانت لديه القوة والطاقة للمواصلة أكثر خلال الشوط إذ كان من الصعب إيقافه عقب انتهاء السباق، وهذا يدل بأن البطل قادر على المشاركة في المسافات الطويلة.

وقال ساتيش سيمار إنه لم يتسرع في اتخاذ الخطوة المقبلة للبطل وسيبحث عن الخيارات المناسبة في السباقات القادمة.

دبي - البيان الرياضي

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