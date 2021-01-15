العامري بطل الأسطبلات الخاصة في مهرجان محمد بن زايد للقدرة

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

أهدى الفارس عبد الله علي العامري اسطبل "زعبيل" العائد إلى سعيد جابر الحربي لقب سباق الأسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم في اليوم الثاني من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقدرة، اليوم الجمعة والذي أقيم بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة.

وشهد السباق الذي تالف من 4 مراحل مشاركة 161 فارسا وفارسة، وتميز بالأداء القوي من جميع المشاركين الذين تنافسوا على الوصول لمنصات التتويج والفوز أيضا بالجوائز القيمة المقدمة والتي بلغت 3 ملايين و 850 ألف درهم وتم توزيعها على الفائزين حتى المركز 30 في إطار الدعم الذي تقدمه القرية لملاك الإسطبلات الخاصة.

وجاء فوز العامري على صهوة "فاغابون دي بولسكي"، قاطعا المسافة في زمن قدره 3:26:23 ساعة ، وحل في المركز الثاني عبد الله علي خلفان الجهوري من إسطبل "إنجاز" على صهوة "شاك جادكي" بزمن قدره 3:27:20 ساعة ، وجاءت الفارسة ميثاء محمد القبيسي من إسطبل "زعبيل" في المركز الثالث على صهوة "بلكان دو بارثاس" بعد أن قطعت المسافة في 3:27:33 ساعة.

وعقب إعتماد النتيجة رسميا تم تتويج الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى عن طريق الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لإتحاد الإمارات للفروسية، مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، محمد الحضري مشرف الفعاليات بالقرية، عبد الرحمن الرميثي مشرف القرية، لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.

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