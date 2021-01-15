بن دري وبنجاش في نهائي «كأس نون» للبولو اليوم

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

يلتقي في الرابعة عصر اليوم، فريقا بن دري وبنجاش، في نهائي بطولة كأس نون للبولو، وتسبق المباراة النهائية، المباراة الأولى في الثانية والنصف، للفوز بكأس الترضية، وفق نظام البطولة، والتي تجمع بين فريق الإمارات مع فريق (إيه إم). ويذكر أن البطولة شهدت مشاركة 4 فرق بهانديكاب، من 10 إلى 12 جول لكل فريق، ويحسب للبطولة وجود أبناء الإمارات، إلى جانب العديد من اللاعبين العرب والمحترفين الأجانب، ونظمها واحتضن مبارياتها على مدار أسبوع، نادي دبي للبولو والفروسية، ووفرت أعمار الدعم، وجميع الجوانب اللوجستية للبطولة.

سيناريو الصدارة

وكان الفريقان قد التقيا في الدور الأول للبطولة، وانتهت بفوز فريق بن دري بخمسة أهداف ونصف مقابل أربعة أهداف لفريق بنجاش، فلمن ستكون الغلبة اليوم، لفريق بن دري لتأكيد الفوز والتتويج باللقب، أم لفريق بنجاش، لرد الدين بالفوز، والتتويج بكأس النسخة الأولى للبطولة.

وبنفس الوقت، ستكون المباراة الأولى كما هو في المباراة النهائية، والتي سبق أن جمعت بين فريقي الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، مع فريق (إيه إم)، بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، وأسفرت نتيجتها عن فوز فريق (إيه إم) بسبعة أهداف مقابل خمسة أهداف، وبعيداً عن الفوز والخسارة اليوم بين الفريقين، بالتأكيد، ستسعى قائدتا الفريقين، لتقديم العرض المنتظر من الفريقين، للوقوف على جهوزية الفريقين، استعداداً للمشاركة في بطولة الكأس الفضية.

مباراتا التأهيل

وكانت قد أقيمت أول من أمس، مباراتان، حددتا هوية طرفي النهائي، وجاءت المباراة الأولى لمصلحة فريق بنجاش، عندما نجح في تحقيق الفوز على فريق (إيه إم) بنتيجة ستة أهداف مقابل أربعة.

وفي المباراة الثانية، حسم نصف هدف فارق الهانديكاب، النتيجة، لمصلحة فريق بن دري أمام فريق الإمارات، في لقاء شهد الندية والإثارة، والتسرع في إنهاء الهجمات، والتي لم يكتب لها النجاح، رغم التقدم الذي فرضه فريق الإمارات، ولغاية نهاية المباراة، بهدفين ونصف لصالح فريق بني دري، مقابل هدفين لفريق الإمارات.

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