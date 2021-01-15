شارينا بطلة السيدات في مهرجان محمد بن زايد للقدرة

المصدر: (أبوظبي- أحمد عيسى)

انتزعت الفارسة شارينا أحمد الفلاسي، أمس، لقب سباق السيدات لمسافة 100 كلم، في افتتاح النسخة الثانية من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقدر

في انطلاقة نشاط قرية الإمارات العالمية للقدرة، خلال الموسم الجديد، وشهد السباق، الذي بلغت جوائزه المالية 3 ملايين و250 ألف درهم، مشاركة 121 فارسة، تسابقن على الفوز باللقب الثمين.

ونجحت الفارسة شارينا في انتزاع اللقب على صهوة «سيرافينو»، من إسطبلات المغاوير، العائدة لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وقطعت المسافة في زمن قدره 3:22:06 ساعات، لتنال الكأس الذهبية، وجائزة السباق البالغ قدرها 400 ألف درهم، وحلت في المركز الثاني زميلتها من إسطبلات المغاوير، الفارسة أفنان إبراهيم موسى، على صهوة «بركة اليخيدو»، بزمن قدره 3:22:29 ساعات، ونالت جائزة بقيمة 300 ألف درهم، وجاءت بالمركز الثالث الفارسة وعد نديم، على صهوة «سراب» من إسطبلات الوثبة، بزمن قدره 3:22:35 ساعات، ونالت جائزة 250 ألف درهم.

تتويج

وعقب إجراءات الفحص البيطري، وإعماد النتيجة رسمياً، تم تتويج الفائزات بواسطة مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، وأحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.

تميز

وأكد مسلم العامري، أن السباق حقق نجاحاً كبيراً وأداء متميزاً من الفارسات، رغم أنه يعتبر بداية نشاط القرية، وقال: التحدي كان حاضراً، وروح التنافس موجودة، لأن كل فارسة سعت من أجل الفوز باللقب، لأن المهرجان يحمل اسماً كبيراً وقيّماً، وأي انتصار في المهرجان، يعتبر إنجازاً للتاريخ، ومصدراً للفخر.

وأشاد العامري بالتزام الفارسات باللوائح والقوانين، وقال: الالتزام ساعد في ظهور السباق بصورة طيبة وسلسلة، وهو دليل أيضاً على تطور السباقات ونجاحها، وتميز رياضة الفروسية في دولة الإمارات، نتيجة الدعم الكبير الذي تحظى به.

وتمنى مدير عام قرية الوثبة، أن تتواصل السباقات القوية في المهرجان، وبقية نشاط الموسم، مؤكداً أنهم في القرية، حريصون كل الحرص على توفير كافة المعينات التي تسهم في موسم ناجح بكل المقاييس.

سعادة

وعبّرت الفارسة البطلة شارينا الفلاسي، عن سعادتها باللقب، وقالت: الفوز جاء في مناسبة تهم كل فارسة، أن تكون فيها بطلة، كما أن الفوز بالمركز الأول، يعتبر الأول لي خلال مسيرتي في رياضية الفروسية، فقد سبق أن أحرزت مراكز متقدمة، ولكن لأول مرة أتوج بلقب سباق، وما يزيد سعادتي أيضاً، أنه أول سباق في الموسم الجديد.

الإسطبلات الخاصة

يتواصل برنامج المهرجان اليوم، بسباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، والذي تم تقسيمه على 4 مراحل، ويشهد مشاركة 174 فارساً وفارسة، فيما يختتم المهرجان، غداً السبت، بالسباق الرئيس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز