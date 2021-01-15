500 ألف درهم للفائزين في المضمار العيناوي

المصدر: العين- طلحة عبد الله

تعود الإثارة إلى مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف، حيث ينطلق اليوم السباق الخامس للمضمار، والذي يتألف من 7 أشواط، خصصت 6 منها للخيول العربية الأصيلة، وشوط واحد للمهجنة، وستكون الخيول المبتدئة حاضرة في ثلاثة من أشواط السباق، وتبلغ قيمة الجوائز المخصصة للفائزين 500 ألف درهم.



يبدأ حفل الأمسية، بالشوط الأول، المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1800 متر، تتسابق الخيول ، بحثاً عن اللقب، ويبرز منها «إيه إف نشرة»، و«دليل دو كارير»، ويقام أول سباقات المبتدئة بالشوط الثاني، حيث تتنافس خيول عمر أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1800 متر، ويعتبر كل من «باهر» و«دستور»، أبرز المرشحين لاعتلاء منصة التتويج.



سباق المهجنة

وخصص الشوط الثالث، للخيول المهجنة، لمسافة الميل، ويبرز منها «إدارات»، الذي سيواجه منافسة قوية من «لا هموم» و«فيث اند فورتشون»، وتتواصل الإثارة في الشوط الرابع، حيث تتسابق خيول الإنتاج المحلي لمسافة الميل ، ويبرز منها «محبوب الريف» و«فهد الوثبة».



الشوط الرئيس

تبلغ الإثارة ذروتها في الشوط الخامس الرئيس للسباق، بمشاركة 15 خيلاً، تتسابق لمسافة 1400 متر، ويسعى «إيه إف رمز»، للتتويج باللقب، ولكن عليه أن يتجاوز كل من «المبهر» والفرس «مرزقة»، وغيرهما من الخيول القوية الساعية إلى الصدارة، وفي سباق السرعة بالشوط السادس، يبدو «إيه إف عقيد»، عازماً على تصدر السباق، غير أن مهمته لن تكون سهلة، إذ ينبغي عليه تجاوز منافسين أقوياء، مثل رفيقه بالإسطبل «جبران».



وتختتم الأمسية بالشوط السابع الأخير، لمسافة 1000 متر، حيث تتسابق خيول خبيرة، مثل «إيه إف المجاز»، ويواجه منافسة قوية من خيول صغيرة في السن، بما يجعل مهمته صعبة .













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