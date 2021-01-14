86 خيلاً في الأمسية السادسة لمضمار «ميدان» العالمي

المصدر: دبي - خالد المهيري

ينطلق في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم السباق السادس لمضمار «ميدان» العالمي برعاية «موانئ دبي العالمية» وبمشاركة 86 خيلاً، فيما يبلغ إجمالي جوائز الأشواط السبعة 837 ألفاً و300 درهم، وستشهد الأمسية إقامة بطولتين وهما «السباق التحضيري - بطولة الـ2000 جنيز الإماراتي»، و«جائزة دبي». ويشهد الشوط الخامس «السباق التحضيري - بطولة الـ2000 جنيز الإماراتي» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي برعاية «مبنى حمدان بن محمد للمسافرين» والبالغ قيمة جوائزه 183 ألفاً و650 درهماً مشاركة 11 خيلاً أبرزها «مهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

«جائزة دبي»

يشارك في الشوط السادس «جائزة دبي» لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي برعاية «موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات» والبالغ قيمة جوائزه 183 ألفاً و650 درهماً، 10 خيول أبرزها «تهديد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي برعاية «ميناء الحمرية» والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم مشاركة 14 خيلا أبرزها «نبراس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «يورمان» و«إفيكتيف» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم.

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي برعاية «مراسي بي آند أو» والبالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم 16 خيلا أبرزها «مونوسكي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «ميادين» و«المرعب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «دبل أورب» للشيخ أحمد بن دلموك آل مكتوم.

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث لمسافة 2410 أمتار على المضمار العشبي برعاية «المنطقة الحرة لجبل علي - جافزا» والبالغ قيمة جوائزه 92 ألفاً و500 درهم مشاركة 11 خيلاً أبرزها «نوفا روما» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط الرابع

يشارك في الشوط الرابع لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي برعاية «ميناء جبل علي» والبالغ قيمة جوائزه 105 آلاف درهم 8 خيول.

الشوط السابع

يشهد الشوط السابع والختامي للأمسية لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي برعاية «ميناء راشد» والبالغ قيمة جوائزه 102 ألف و500 درهم مشاركة 16 خيلاً أبرزها «دبي ليجاسي» لجودلفين، «متماسك» و«فنار» و«مقترب» و«زينهم» و«تشويق» و«يا ليل» و«متفاوت» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «كورفير» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم.

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