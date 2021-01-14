مهرجان محمد بن زايد للقدرة ينطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

برعاية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تشهد قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، انطلاق سباقات الموسم الجديد بأفضل وأقوى بداية عبر انطلاق النسخة الثانية من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقدرة، والذي يستمر 3 أيام متتالية.

بداية

وستكون البداية اليوم بسباق السيدات لمسافة 100 كلم، والذي تتنافس فيه الفارسات على اللقب الثمين، وغداً الجمعة سباق الإسطبلات الخاصة لذات المسافة والختام بعد غد عبر المهرجان الرئيس الذي يحمل أسم السباق لمسافة 120 كلم.

وكانت انطلاقة الموسم قد تأجلت من نوفمبر الماضي بسبب قرارات سابقة للاتحاد الدولي بإيقاف نشاط الفروسية في الدولة، والتي حقق فيها اتحاد الإمارات للفروسية انتصاراً إدارياً كبيراً بإبطال القرار عبر محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كأس».

4 مراحل

ويقام سباق اليوم على 4 مراحل، ستكون البداية عند السادسة والنصف صباحاً لمسافة 35 كلم باللون الأزرق، يعقبها فترة راحة 50 دقيقة، والمرحلة الثانية 25 كلم باللون الأصفر يعقبها راحة 40 دقيقة، والمرحلة الثالثة باللون الأحمر لمسافة 20 كلم باللون الأحمر يعقبها راحة 40 دقيقة، والمرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 20 كلم باللون الأبيض.

فحص

وتقرر أن يكون الحد الأدنى لوزن الفارسة 50 كغم، وألا يزيد نبض الحصان على 64 نبضة في الدقيقة عند إجراء الفحص البيطري عقب كل مرحلة، كما وضعت اللجنة المنظمة عدداً من الضوابط التي تم التأكيد على أهمية الالتزام بها، مثل عدم وخز الحصان ومنع استخدام السوط أو أية وسيلة أخرى لجلد الحصان، والسماح لمرافقين فقط مع الفارسة عند الدخول لمنطقة الفحص البيطري، وتأكيد ضرورة التزام الفارسات بارتداء الزي المناسب للسباق، وغيرها من الضوابط المهمة التي تساعد في نجاح السباق.

تهيئة

وأكملت قرية الوثبة استعدادها للحدث الكبير، بعد فترة متواصلة من العمل لتهيئة القرية بإجراء صيانة شاملة على كافة المرافق، مع الالتزام بإجراءات التعقيم، وأكد مسلم العامري مدير عام قرية الوثبة أنهم سعداء بالعودة من جديد إلى نشاط الفروسية في قرية الوثبة، وسعداء أكثر بأن تكون البداية بمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقال مدير عام قرية الوثبة: المهرجان بالنسبة لنا في قرية الوثبة فرصة من أجل عكس تقديرنا واحترامنا والتعبير عن شكرنا للعطاء الذي يقدمه سموه، لذلك نحرص كافة الحرص على بذل أقصى جهد لتنظيم المهرجان بصورة لائقة.

أبطال النسخة الأولى

سباق السيدات

الفارسة: ماسة عدنان

الاسطبلات: الوثبةسباق الاسطبلات الخاصة

الفارس: محمد سيهل الكتبي

الاسطبلات: ماس

سباق المهرجان

الفارسة: وعد نديم

الاسطبلات: الوثبة

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