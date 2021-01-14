«جودلفين» بطلاً للملاك في فرنسا للعام الثالث على التوالي

المصدر: متابعة - خالد المهيري

حقق فريق جودلفين، إنجازاً عالمياً جديداً في ساحات الفروسية وسباقات الخيل، إذ حافظ «الأزرق الملكي»، على لقب بطولة الملاك في فرنسا، للعام الثالث على التوالي، عقب الانتصارات التي حققتها خيول الإسطبل في فرنسا العام الماضي، وحققت خيول جودلفين 60 فوزاً من 281 مشاركة، من ضمنها 5 سباقات مصنفة من الفئة الأولى.

كما شهدت السباقات الفرنسية العالم الماضي، تألق عدد كبير من أسماء الإسطبل الأزرق الملكي، أبرزهم النجم المعتزل: «بيناتوب» بطل «بري جان برات»، و«فيكتور لودوروم» بطل سباق الـ 2000 جينيز الفرنسي، «بيرشان كينغ» الفائز بسباقي «بري دو مولان» و«بري دسبهان»، «سبيس بلوز» بطل سباق «بري موريس دغيس»، كما حافظ فريق جودلفين على لقب بطولة الملاك في أستراليا لعام 2020، عقب الإنجازات الكبيرة التي حققها الإسطبل هناك.

يذكر أن الفريق الأزرق الملكي حقق 589 انتصاراً العام الماضي، في كافة المضامير المحلية والعالمية، منها 18 انتصاراً في سباقات الفئة الأولى، ووصل رصيد إنجازات جودلفين في سباقات الفئة الأولى حول العالم، منذ إنشاء الإسطبل عام 1992 حتى نهاية العام الماضي، إلى 333 فوزاً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز