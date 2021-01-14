«الفرسان المحلية» لقفز الحواجز اليوم

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

تنطلق صباح اليوم بطولة الفرسان المحلية لقفز الحواجز على ميادين منتجع الفرسان الرياضي الدولي، في أول بطولة محلية بموسم 2021، وبمشاركة كبيرة من الفرسان، وذلك بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق ومجلس أبوظبي الرياضي الشريك الحكومي الداعم لكافة الأحداث الرياضية وبرعاية شركة لونجين ومجلس التوازن الاقتصادي، ومؤسسة العواني للمشاريع العامة وتمثيل الشركات، وميديكلينيك مدينة خليفة.

وتنقسم منافسات البطولة إلى 5 أشواط ويقام الأول منها على حواجز ارتفاعها 70 - 80 سم والثاني 90 - 105 سم، أما الشوط الثالث فيقام على حواجز ارتفاعها 110 - 115 سم ويقام الشوط الرابع على حواجز ارتفاعها 120 سم والأخير على حواجز 130 سم.

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