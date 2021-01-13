مباراتان في قبل نهائي كأس نون للبولو

المصدر: (دبي ـ فائز بجبوج)

تشهد ملاعب نادي دبي للبولو والفروسية اليوم، مباراتين ساخنتين في طريق بلوغ نهائي «بطولة نون» في نسختها الأولى، والتي تقام برعاية شركة نون ودعم شركة إعمار، حيث تقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم في الثانية والنصف فريق الإمارات، بمواجهة فريق بن دري بقيادة الشقيقين خالد وراشد بن دري، وفي المباراة الثانية، يلتقي فريق (ايه ام) بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، منافسه فريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش وراشد العبار.

وكان فريق (ايه ام) قد تفوق على فريق الإمارات بسبعة أهداف مقابل 5، كما فاز فريق بن دري 5 - 4 على بنجاش.

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