ابن علي يتصدر «حديبة السلم» للقدرة في بوذيب

المصدر: (بوذيب - البيان الرياضي)

سيطرت خيول إسطبلات حديبة السلم العائدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، على المراكز الثلاثة الأولى لسباق 120 كلم «دولي نجمتين» والذي أقيم أمس بقرية بوذيب العالمية بالختم، بإشراف اتحاد للفروسية. وتصدر الفارس حسن بن علي على صهوة الجواد «كالاي»، فرسان حديبة السلم، وجاء ثانياً الفارس محمد سادام علم، على صهوة الجواد «أس ام بوليش كيس».

وجاء ثالثاً الفارس راشد علي راشد، على صهوة الجواد «فيجور ساديك إم إي»، وقام أحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

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