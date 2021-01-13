7 فرق في كأس دبي الفضية للبولو

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

قررت اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو، الإعلان عن تفاصيل بطولة كأس دبي الفضية للبولو في مؤتمر صحفي موسع في العاشرة والنصف من صباح الاثنين المقبل، بالقاعة الكبرى بفندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتحظى البطولة برعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسيشارك بها 7 فرق وبهانديكاب يصل إلى 18 جول وتنطلق منافساتها الجمعة 22 الجاري على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

وسيحضر المؤتمر رجل الأعمال محمد خلف الحبتور الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور رئيس اللجنة المنظمة، ومؤسس سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو، وممثلي الفرق المشاركة وأعضاء اللجنة المنظمة وفريق الدعم اللوجستي للبطولة.

والفرق السبعة المشاركة هي: فريق غنتوت بقيادة سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، وفريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بنجاش بقيادة حيدر بنجاش، وفريق افزا بقيادة راشد الحبتور، وفريق ذئاب دبي بقيادة حبتور محمد الحبتور، وفريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، وفريق زيدان بقيادة رجل الأعمال السعودي عمرو زيدان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز