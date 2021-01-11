«الوثبة» جاهزة لمهرجان محمد بن زايد للقدرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكملت قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة كافة الاستعدادات لبداية انطلاق الموسم، يوم الخميس المقبل بسباق مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقدرة في نسخته الثانية بدعم ورعاية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

ويقام المهرجان على مدار 3 أيام وستكون البداية بسباق السيدات لمسافة 100 كلم، يوم الخميس، ويقام سباق الاسطبلات الخاصة لذات المسافة، في اليوم التالي ويختتم المهرجان بالسباق الرئيس، الذي يحمل اسم المهرجان يوم السبت المقبل لمسافة 120 كلم بمشاركة نخبة الخيول التي تسعى لنيل شرف التتويج باللقب الغالي. وأكد مسلم العامري، المدير العام لقرية الإمارات العالمية للقدرة، الجهوزية لضربة البداية.

وقال: المهرجان يقام تقديراً وعرفاناً لعطاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والبداية ستكون مختلفة ويكفي اسم المهرجان لمنحه أعلى درجات الاهتمام حتى يكون الحدث لائقاً باسمه، والجميع يترقب المهرجان الحافل وجميع السباقات البالغ عددها 11 سباقاً في الموسم الحالي.

إجراءات

وأضاف العامري: «إن البداية المختلفة تجذب نخبة الخيول ما جعلنا نضاعف من جهودنا في الفترة السابقة بإعداد القرية في أفضل صورة لتكون جاهزة بالكامل لاستضافة المهرجان وبقية سباقات الموسم. وكشف مسلم العامري عن حرص قرية الوثبة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية حيث إن سلامة الجميع أولوية».

وتابع: العديد من السباقات المهمة ستتواصل في هذا الموسم وأبرزها كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كلم 13 فبراير المقبل بجانب سباقات قوية أخرى وقال نتوقع أن نشهد موسماً متميزاً من واقع الاهتمام الذي يبذله الملاك والمدربون، واللجنة المنظمة تواصل عملها بهدف تحقيق النجاح تنظيمياً وفنياً.

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