مباراتان في انطلاق كأس نون للبولو

المصدر: (دبي ـ فائز بجبوج)

تقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات اليوم، لمواجهة فريق (ايه ام) بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم في الانطلاقة الرسمية لبطولة كأس نون للبولو 2021، كما تقام المباراة الثانية والتي تجمع بين فريقي بن دري بقيادة الشقيقين محمد وراشد بن دري، وفريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش وراشد العبار، وتقام المباريات على أرض ملاعب نادي دبي للبولو والفروسية.حرصت اللجنة المنظمة الجمعة الماضية على إقامة مباراتين بجولة استكشافية شاركت فيها جميع الفرق، من أجل التأقلم على أرضية الملاعب.

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