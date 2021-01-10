480 ألف درهم جوائز سباقات مضمار أبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يشهد مضمار نادي أبوظبي للفروسية، الليلة، السباق الأول في 2021، والسادس بالموسم، ويتكون من 5 أشواط للخيول العربية الأصيلة، وشوطاً لـ «المهجنة الأصيلة»، وهوالشوط السادس، ويشارك في السباق 87 خيلاً تتنافس على جوائز قدرها 480 ألف درهم، وسيتم السماح، ولأول مرة بالموسم، بعودة الجماهير، وفق الإجراءات الاحترازية. ويقام سباق «جزيرة المارية» لمسافة 2200 متر، بمشاركة 14 من نخبة الخيول، وسباق «جزيرة ياس» لمسافة 1600 متر، ويشمل الشوط الثالث، سباق المبتدئة على لقب «جزيرة صير بني ياس»، ويتبعه تحدي المبتدئة على لقب «جزيرة دلما»، وسباق «كأس الوثبة ستاليونز» لملاك الإسطبلات الخاصة ،ويختتم الحفل بسباق «جزيرة الريم» لمسافة 1400 متر، الشوط الأغلى ، وتبلغ جوائزه 90 ألف درهم.

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