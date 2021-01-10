راشد بن دلموك يتوج بلقب إكسبو للقدرة

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

توج الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بطلاً لسباق إكسبو المفتوح لمسافة 120 كلم الذي أقيم أمس في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم بمشاركة 163 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة، ونجح الشيخ راشد بن دلموك في تحقيق لقب أول السباقات المفتوحة في الموسم على صهوة «الهامبرا ميسكرينت» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 4.17.09 ساعات، وجاء في المركز الثاني الفارس منصور سعيد الفارسي على صهوة الجواد «تاتارينو» لإسطبلات MRM الأخضر، مسجلاً زمناً قدره 4.17.12 ساعات، واحتل المركز الثالث الفارس سعيد سلطان المعمري على صهوة الجواد «ماجيك جلين تامار» لإسطبلات MRM الأخضر، مسجلاً زمناً قدره 4.17.24 ساعات.

وبعد نهاية السباق، جرت مراسم التتويج حيث تسلم الشيخ راشد بن دلموك الكأس الذهبية من الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية بحضور محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، وتسلم الفارس منصور الفارسي كأس المركز الثاني، بينما تسلم سعيد المعمري كأس المركز الثالث. وحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 230 ألف درهم، و210 آلاف درهم للوصيف، و180 ألف درهم للفائز بالمركز الثالث، و50 ألف درهم للرابع و40 ألفاً للخامس و30 ألفاً للسادس و25 ألفاً للفائزين من المركز السابع إلى العاشر.

أول الألقاب

وأعرب البطل الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، عن سعادته وفخره بالفوز بأول ألقاب الموسم كأس إكسبو للقدرة، مهدياً اللقب والفوز إلى فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الداعم الأول لهذه الرياضة. وأضاف أن افتتاحية الموسم جاءت مميزة وقوية وكان معظم مدربي الإسطبلات راضين عن مستوى الأداء بصورة عامة، مشيراً إلى أن تأخر انطلاقة الموسم قادت معظم المدربين إلى المشاركة في بداية الموسم بخيول مميزة ومن المتوقع مشاركة الأسماء اللامعة والكبيرة في السباقات المقبلة، مشيداً بمستوى الجواد «الهامبرا» الذي قدم الأداء المتوقع وكان على الموعد وأثبت جاهزيته وقوته بعد الفوز بالمركز الأول.

فارس العرب

وثمن المدرب إسماعيل محمد، الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث قادت نظرة سموه وتوجيهاته إلى تحقيق العديد من النجاحات، وقال لـ«البيان الرياضي»، إن الخيول الفائزة بالمراكز من الثاني إلى الرابع، كانت لها مشاركات سابقة في العام الماضي وقدمت أداءً جيداً، مشيراً إلى أنه طالب الفارس منصور الفارسي بعدم الاستعجال على حصانه «تاتارينو» خاصة وأنه يتمتع بصحة عالية في القلب.

وعن المشاركة في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقدرة في نهاية الأسبوع الجاري بقرية الإمارات للقدرة في الوثبة، قال المدرب إسماعيل إنه سيدفع بخيول جيدة آملاً أن يكون لها نصيب في الفوز بهذا الحدث الغالي.

القمة دائماً

أوضح المدرب محمد السبوسي، أن إسطبلات M7 تتطلع إلى أداء أفضل والفوز بالقمة في السباقات المقبلة، حيث تحتاج الفترة القادمة إلى المزيد من العمل لضمان التطوير وتحقيق النتائج المرجوة في الموسم الجاري.

وأضاف السبوسي لـ«البيان الرياضي»، إنه بعد انطلاق الموسم لا وجود للأعذار وسيحرص الجميع على الوصول للجاهزية العالية في المنافسات المقبلة. وتوجه السبوسي بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة فوز إسطبلات سموه بالمراكز الثلاثة الأولى متمنياً مزيداً من النجاحات في المشاركات المقبلة.

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