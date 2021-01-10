«الربع الخالي» بطل «مجلس التعاون» بمضمار الشارقة

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

أهدى الجواد «الربع الخالي» لمالكه حمد سالم البلوشي من سلطنة عمان كأس الشوط الخامس الرئيسي (كأس مجلس التعاون الخليجي والمقدم من شركة لونجين)، وحصد الجواد «إيه إف مذهل» لخليفة مطر النيادي لقب الشوط الافتتاحي، وفازت المهرة «إيه غف عذبه» لخالد النابودة بلقب الشوط الثالث، ونجح المهر «ابولو كيد» التابع الى اتش ويبي بالفوز بالشوط الختامي في «سباق كأس مجلس التعاون الخليجي 2021» والذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل وبرعاية شركة لونجين الراعي الرسمي للسباق، بمشاركة 91 جواداً إضافة إلى 5 على الاحتياط من الخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة، بأشواطه الستة وبمجمل جوائزه البالغة 350 ألف درهم، ويأتي هذا السباق بناءً على توجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي ورعاية إعلامية لقناة الشارقة الرياضية.

شهد السباق كل من الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وباتريك عون المدير التنفيذي لشركة لونجين، وسلطان اليحيائي مدير عام النادي، وعدد من الملاك ومربي الخيول.

جدارة

وبجدارة واستحقاق توج الجواد «الربع الخالي» من سلطنة عمان لمالكه العماني حمد سالم راشد البلوشي وبقيادة الفارس المعتصم البلوشي بطلاً للشوط الخامس والرئيسي في شوط (كأس مجلس التعاون الخليجي والمقدم من شركة لونجين) وسط منافسة 16 جواداً من الخيول العربية الأصيلة، وقام بالتتويج الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي وباتريك عون وسلطان اليحيائي.

وحصد الجواد «إيه إف مذهل» لخليفة مطر النيادي وبقيادة الفارس سيف البلوشي لقب الشوط الأول (مجموعة لونجين سبيريت) المخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ للخيول بعمر أربع سنوات فأكبر الإنتاج المحلي، لمسافة 1000م، بزمن 1.07.89 دقيقة.

وفاز المهر «مجدي» من إسطبلات العجبان بقيادة الفارس اشتيبان مولن بلقب الشوط الثاني: (شوط مجموعة لونجين سبيريت كرونومتر) المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، لمسافة 2000م، وبزمن 2.24.92 دقيقة، وظفرت الفرس «إيه إف عذبه» لخالد النابودة وبقيادة الفارس تاج أوشي بلقب الشوط الثالث: (جائزة مجموعة لونجين سبيريت) المخصص للخيول العربية الأصيلة مهرات وأفراس لمسافة 1700م.

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حصد الجواد «إيه إف إشعار» لخليفة النيادي بقيادة الفارس برناندو بينيرو لقب الشوط الرابع: (شوط لونجين سبيريت، روح الريادة) المخصص للخيول العربية الأصيلة للمهور والفحول، لمسافة 1700م، ونجح المهر «ابولو كيد» التابع إلى اتش ويبي وبقيادة الفارس أنطونيو فريزر في الفوز بلقب الشوط السادس والختامي (كأس مجموعة لونجين سبيريت) المخصص للخيول المهجنة الأصيلة والمصنفة، لمسافة 1200م.

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