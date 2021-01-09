أبوبكر الحفناوي: انتصاراتنا لم تأتِ من فراغ

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب أبوبكر الحفناوي مدير سباقات «نقابة بورسلي للسباقات» عن رضاه التام بالثنائية التي حققتها خيول الإسطبل خلال السباق عبر الشوطين الخامس والسابع.

وقال أبوبكر الحفناوي إن هذا الانتصارات لم تأتِ من فراغ إذ استعددنا للموسم بكل قوة، والفضل يعود في ذلك إلى المالك والمدرب راشد بورسلي ومتابعته المستمرة لخيول الإسطبل التي باتت تنافس دائماً في السباقات وتحقق النتائج الإيجابية.

وعن «على مهلك» بطل الشوط الخامس قال أبوبكر الحفناوي إن البطل شارك في السباق في اللحظات الأخيرة، وتمكن من تحقيق الفوز على أقوى الخيول المشاركة في الشوط.

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