ميرزا الصايغ: خيول حمدان بن راشد مميزة وإنجازاتها في «ميدان» خير دليل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أن البطل «تيلورز رو» خالف التوقعات في الشوط الرابع الرئيسي الذي أقيم برعاية «مزارع ديرنزتاون»، وقدم أداء متميزاً في السباق، مقدماً التهنئة للمالك مصعب عبد القادر محمد الريس والمدرب سالم بن غدير على هذا الاختيار الموفّق.

وقال ميرزا الصايغ إن في السباقات القادمة سيكون هناك مجال كبير لخيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للمشاركة وإثبات جدارتها في السباقات المتبقية من الموسم. وأضاف ميرزا الصايغ أن خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم المتواجدة حالياً في دبي مميزة، والدليل أنها قدمت أداء قوياً في مضمار «ميدان» وحققت ثلاثية يوم أول من أمس، متوقعاً المزيد من الإنجازات مع اقتراب سباقات كرنفال كأس دبي العالمي.

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