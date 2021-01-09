سالم بن غدير: سعيد بالثلاثية في المضمار الأصفر

المصدر: دبي - البيان

عبر المدرب سالم بن غدير عن سعاته البالغة بتحقيق ثلاثية خلال السباق السادس لمضمار جبل علي.

وعن بطل الشوط الثاني «ميراكل ميكر» أكد سالم بن غدير أن البطل أظهر قدراته خلال السباق، كما كان أحد المرشحين للظفر باللقب، مضيفاً بأن التصنيف سوف يحدد الوجهة المقبلة للبطل.

وعن بطل الشوط الرئيسي «تيلورز رو» قال سالم بن غدير إن الانتصارات ليست غريبة عن البطل إذ حقق الفوز مرتين في جبل علي والشارقة، متوقعاً بأن البطل لو شارك في مضمار «ميدان» سيقدم أيضاً أداءً مميزاً.

كما تحدث سالم بن غدير عن «هاري أب» بطل الشوط السادس قائلاً: «إن البطل من خيول السنتين المتميزة، وأعطى لنا مؤشرات قوية جداً، وسيكون من الأسماء القوية التي سوف نعول عليها الموسم القادم».

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