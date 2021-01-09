سعيد بن سرور: راضون عن أداء «سوفت ويسبر»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب المدرب العالمي سعيد بن سرور عن سعادته بالأداء المميز لـ«سوفت ويسبر» التي اقتنصت لقب «السباق التحضيري – بطولة الـ 1000 جنيز الإماراتي».

وقال سعيد بن سرور: «سوفت ويسبر» مهرة رائعة، ووصلت إلى دبي عقب تحقيقها فوزين رائعين على العشب، ومرة أخرى حققت فوزاً آخر هذه الأمسية على الرغم من انطلاقتها البطيئة من البوابة، وأشعر بسعادة غامرة من أدائها.

وأضاف قائلاً: من البديهي أن سباق 1000 جنيز الإمارات سيكون الهدف التالي، ومن ثم يمكننا أن ننظر في أوكس الإمارات، والمنافسة على مسافة أطول ستناسبها.

وأكد سعيد بن سرور جاهزية خيول إسطبلات جودلفين لكرنفال كأس دبي العالمي الذي سينطلق في الشهر الحالي، مضيفاً أن سباقات الكرنفال دائماً تتميز بالإثارة خصوصاً مع مشاركة أقوى الخيول في العالم.

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