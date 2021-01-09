سالم السبوسي: عام 2021 فأل خير

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد سالم السبوسي، مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أن فوز سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، ببطولة الملاك في بريطانيا، هو فخر للإمارات، متمنياً أن تتواصل الإنجازات المحلية والعالمية، وأن تكون صدارة بطولات الملاك المحلية هذا الموسم من نصيب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

كما أعرب سالم السبوسي عن سعادته البالغة بتحقيق خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ثلاثية خلال الأمسية، مضيفاً بأن العام 2021 هو فأل خير عليهم.

وقال سالم السبوسي إن فترة توقف السباقات خلال الأسبوعين الماضيين ساهمت في تحسين أداء الخيول واستعادت عافيتها.

وأكد سالم السبوسي جاهزية خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لخوض غمار كرنفال كأس دبي العالمي في الشهر الحالي، متوقعاً بأن تكون المنافسة قوية مع الخيول التي ستشارك في الحدث العالمي.

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