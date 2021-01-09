ثلاثية لخيول حمدان بن راشد في خامس أمسيات «ميدان» العالمي

المصدر: دبي ـ خالد المهيري

حققت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ثلاثية قوية في السباق الخامس لمضمار «ميدان» العالمي والذي أقيم أول من أمس برعاية «لونجين».

وجاءت الثلاثية عبر «تأمل» بطل الشوط الثاني، و«اقتران» بطل الشوط الثالث، و«اتصالات» بطل الشوط السادس.

وافتتح فريق جودلفين سجل انتصاراتهم هذا الموسم إذ اقتنصت «سوفت ويسبر» لقب الشوط الرابع الرئيسي «السباق التحضيري – بطولة الـ1000 جينيز الإماراتي».

كما ظفر «هايبوثيتيكال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الخامس. وحقق«براق» لـ«ياس للسباقات» لقب الجولة الأولى لـ«بطولة آل مكتوم للتحدي» المخصصة للخيول العربية الأصيلة.

وشهدت الأمسية تألق المدرب علي راشد الرايحي الذي حقق ثلاثية خلال السباق.

وقام باتريك عون المدير الإقليمي لـ«لونجين» بتتويج أبطال الأمسية.

«براق» نجم الافتتاح

اقتنص «براق» لـ«ياس للسباقات»، لقب الشوط الأول «بطولة آل مكتوم للتحدي – الجولة الأولى» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي والبالغ قيمة جوائزها 119 ألفاً و373 درهماً بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب جان كلود بيكوت مسجلاً زمناً قدره 1.47.07 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «فتاح دي لوب» لخالد زمان بقيادة الفارس هاري بنتلي وإشراف المدرب سليمان الغنيمي.

وحل ثالثاً «إيه إف الوجل» لخالد خليفة النابودة بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب إرنست اورتيل.

«تأمل» بطل الثاني

حقق «تأمل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثاني «جائزة مجموعة لونجين سبيريت» لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي والبالغ قيمة جوائزه 102 ألف و500 درهم بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب علي راشد الرايحي 1.11.74 دقيقة وبفارق طول عن «دارك سيلفر» لمحمد خليفة البسطي بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وحل ثالثاً «لافاسبين» لمحمد خليل أحمد بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

«اقتران» نجم الثالث

ظفر «اقتران» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الثالث «كأس مجموعة لونجين سبيريت» لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي والبالغ قيمة جوائزه 105 آلاف درهم بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، مسجلاً زمناً قدره 1.48.71 دقيقة وبفارق 4 أطوال عن «كيب فالي» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب سايمون كريسفورد.

وجاء في المركز الثالث «لوشيوس طبريوس» لملاكه سيد حشيش وهناء رفاعي بقيادة الفارس تاغ اوشي وإشراف المدرب محمود حسين.

«سوفت ويسبر» بطلة التحضيري

اقتنصت «سوفت ويسبر» لجودلفين لقب الشوط الرابع الرئيسي «السباق التحضيري – بطولة الـ1000 جينيز الإماراتي» لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي والبالغ قيمة جوائزه 183 ألفاً و650 درهماً بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور مسجلة زمناً قدره 1.26.72 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن «لاست صنسيت» لجودلفين بقيادة الفارس هيكتور كروتش وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وحلت في المركز الثالث «فاينال ثوت» لجودلفين بقيادة الفارس هاري بنتلي وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

«هايبوثيتيكال» بطل الخامس

حقق «هايبوثيتيكال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الخامس «مجموعة لونجين سبيريت للميل» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي والبالغ قيمة جوائزه 105 آلاف درهم بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير مسجلاً زمناً قدره 1.38.03 دقيقة وبفارق 3 أطوال ونصف الطول عن «الكامل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وجاء في المركز الثالث «بلون باي ويند» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

«اتصالات» مسك الختام

ظفر «اتصالات» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط السادس والختامي للأمسية «تحدي مجموعة لونجين سبيريت» لمسافة 1000 متر على المضمار العشبي والبالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي مسجلاً زمناً قدره 56.92 ثانية وبفارق نصف طول عن «ضحوي» لمالكه عبد المجيد الكوت بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وحل ثالثاً «راكز» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب نيكلاوس باشلارد.

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