علي الرايحي: سعداء بالثلاثية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قال المدرب علي راشد الرايحي إنه سعيد بتحقيق ثلاثية خلال الأمسية. وتقدم الرايحي بخالص الشكر والتقدير لسعيد بن حميد مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل.

و ثمن تعاونه وسرعة استجابته، والتي تمتلث في تغيير أرضية المضمار التي كانت تعاني من مشاكل وتم حلها بكل احترافية ودقة.

وعن «تأمل» قال علي الراحي إن البطل عاد إلى مستواه القوي، كما أن التغييرات التي حدثت على أرضية المضمار ساهمت في تحقيق الفوز، خاصة أنه تدرب عليها قبل السباق.

كما تحدث علي الرايحي عن «اقتران» قائلاً: «البطل قدم أداء قوياً وهناك احتمال مشاركته في الكرنفال حسب التصنيفات».

وعن «اتصالات» قال علي الرايحي إن البطل سيظل يشارك في ذات المسافة الـ 1000 متر.

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