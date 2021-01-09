سالم بن غدير: «هايبوثيتيكال» أثبت جدارته في السباق

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبر المدرب سالم بن غدير عن رضاه التام بالأداء الذي قدمه «هايبوثيتيكال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بطل الشوط الخامس خاصة أنها المشاركة الأولى له في مضمار «ميدان».

وقال سالم بن غدير إن البطل لم يشارك كثيراً في بريطانيا وقدم أداءً جيداً في أولى مشاركاته هناك إلا أنه تراجع مستواه، مما دفعنا إلى استقدامه للمشاركة في دبي.

وأضاف سالم بن غدير أن البطل أظهر قدراته خلال التدريبات وهذا ما تحقق في السباق، متمنياً أن يكون منافساً شرساً في سباقات كرنفال كأس دبي العالمي.

وأكد سالم بن غدير أنهم مستعدون بشكل جيد لسباقات الكرنفال، أبرزهم «كوميونيكي» الذي تألق في السباقات البريطانية وسيشارك في سباقات الكرنفال وكذلك أمسية «كأس السعودية» شهر فبراير القادم.

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