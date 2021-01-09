«هاري أب» لحمدان بن محمد يتألّق في «سباق ديرة» بـمضمار «جبل علي»

المصدر: دبي – خالد المهيري

شهد السباق السادس لمضمار جبل علي والذي حمل اسم «سباق ديرة» الكثير من الإثارة والقوة، إذ حقق «هاري أب» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السادس. وواصل «تيلورز رو» لمالكه مصعب عبد القادر محمد الريس تألقه في المضامير المحلية، إذ اقتنص لقب الشوط الرابع الرئيسي لمسافة 1800 متر برعاية «مزارع ديرنزتاون».

وظفر «السهوج» لخليفة مطر محمد مطر النيادي بلقب الشوط الأول «جائزة الدكتور حسين حبيب الرضا» لمسافة 1400 متر والمخصص للخيول العربية برعاية «إسطبلات شادويل».

كما حقق المدرب سالم بن غدير ثلاثية مميزة خلال السباق.

«السهوج» نجم الافتتاح

ظفر «السهوج» لخليفة مطر محمد مطر النيادي بلقب الشوط الأول «جائزة الدكتور حسين حبيب الرضا» لمسافة 1400 متر والمخصص للخيول العربية الأصيلة برعاية «إسطبلات شادويل» والبالغ قيمة جوائزه 50 ألف درهم بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب خليفة النيادي مسجلاً زمناً قدره 1.34.54 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «إيه إف منصف» لخالد خليفة النابودة بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب إرنست اورتيل.

وجاء في المركز الثالث «جاب حداد» لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب عرفان إلهي.

«ميراكل ميكر» بطل الثاني

حقق «ميراكل ميكر» لفايز جميل التركماني لقب الشوط الثاني لمسافة 1950 متراً برعاية «الشعفار للإستثمار» والبالغ قيمة جوائزه 68 ألف درهم بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير مسجلاً زمناً قدره 2.00.23 دقيقة و بفارق 5 أطوال عن «كرينسبيل» لعبد العزيز خالد النوري بقيادة الفارس كليميت ليكويوفر وإشراف المدرب إروين شاربي.

وحل ثالثاً «البارز» لـ «الإسطبلات الوطنية» بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب هلال العلوي.

«مزغران» يخطف الثالث

اقتنص «مزغران» لمالكه عيلان حمد كدفور المهيري لقب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر برعاية «مركز دبي العقاري» والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.38.83 دقيقة وبفارق 3 أطوال عن «أريبيان موون» لفهد محمد العريني بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب هلال العلوي.

وجاء في المركز الثالث «فيرست إمبلم» لـ «إسطبلات البيرق» بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

«تيلورز رو» نجم الرئيسي

ظفر «تيلورز رو» لمالكه مصعب عبد القادر محمد الريس لقب الشوط الرابع الرئيسي لمسافة 1800 متر برعاية «مزارع ديرنزتاون» والبالغ قيمة جوائزه 84 ألف درهم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير مسجلاً زمناً قدره 01.51.38 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن «دارك أوف نايت» لناصر عسكر بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وحل ثالثاً «أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير.

«على مهلك» بطل الخامس

اقتنص «على مهلك» لـ «نقابة بورسلي للسباقات» لقب الشوط الخامس لمسافة 1400 متر برعاية «بنك دبي التجاري» والبالغ قيمة جوائزه 76 ألف درهم بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب راشد بورسلي مسجلاً زمناً قدره 1.23.96 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «توب كليرانس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب نيكولاس باشلارد.

وحل ثالثاً«المرعب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس كليمنت ليكويوفر وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

«هاري أب» نجم السادس

ظفر «هاري أب» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السادس لمسافة 1200 متر برعاية «المشرق لخدمات الري» والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير مسجلاً زمناً قدره 1.11.76 دقيقة وبفارق 4 أطوال وربع الطول عن «مشاكل» لمالكه سالم راشد غدير بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وجاء في المركز الثالث «نبراس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب نيكولاس باشلارد.

«إمبريزون» مسك الختام

اقتنص «إمبريزون» لـ «نقابة بورسلي للسباقات» لقب الشوط السابع لمسافة 1200 متر برعاية «بنك دبي التجاري» والبالغ قيمة جوائزه 68 ألف درهم بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب راشد بورسلي مسجلاً زمناً قدره 1.13.12 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «مان هنتر» لمالكه مروان عبد الرحمن محمد شريف البيضائي بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب مجيب الرحمان.

وحل ثالثاً «فاساري» لـ «يونيون للسباقات» وعبد الله المعمري، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

تكريم الأفضل

ومن جانب آخر قام المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي وناصر يوسف من هيئة الإمارات لسباق الخيل بتكريم أفضل مدرب وفارس للسباق الماضي، وذهبت الجائزة للمدرب مصبح المهيري والفارس انطونيو فريزو.

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