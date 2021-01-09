محمد العضب: دعم لامحدود لفروسية الإماراتية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقدم محمد عيسى العضب، المدير العام لنادي دبي للفروسية، بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على الدعم اللامحدود الذي قاد إلى التطور والتميز في تنظيم السباقات بمستوى عالٍ.

مشيراً إلى أن الظروف المناخية أثرت نسبياً على أداء الفرسان المشاركين بسبب هبوب الرياح القوية.

وأشار العضب إلى أن ضربة بداية موسم سباقات مدينة دبي للقدرة، خلت من المفاجآت رغم الانطلاقة الكبيرة للمشاركين، لافتاً إلى أن سباقات الموسم الجاري جاءت متوازنة بما يلبي تطلعات واحتياجات كافة المدربين والملاك رغم الظروف الاستثنائية التي مر بها الموسم الرياضي عموماً وسباقات القدرة والتحمل على وجه الخصوص.

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