91 جواداً في سباق مجلس التعاون بجوائز 350 ألف درهم

المصدر: الشارقة- فائز بجبوج

يشهد مضمار الشارقة لونجين، اليوم، منافسات «سباق كأس مجلس التعاون الخليجي 2021»، الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، وبرعاية شركة لونجين الراعي الرسمي للسباق. ويتنافس 91 جواداً، إضافة إلى 5 على الاحتياط، من الخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة، خلال أشواط السباق الستة للفوز بنصيب من مجمل جوائزه البالغة 350 ألف درهم.

ويعد هذا السباق الخامس من جملة سبعة سباقات يحتضنها النادي لهذا الموسم، ويأتي هذا السباق بناءً على توجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي ورعاية إعلامية لقناة الشارقة الرياضية.

الانطلاقة

وستكون الانطلاقة في الثانية ظهر اليوم بالشوط الأول: (مجموعة لونجين سبيريت) المخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ للخيول بعمر أربع سنوات فأكبر من الإنتاج المحلي، لمسافة 1000م، وبجوائز 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً، ويليه الشوط الثاني: (شوط مجموعة لونجين سبيريت كرونومتر) المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر أربع سنوات فأكبر ضمن التصنيف، لمسافة 2000م، وبجوائز 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً مع وجود 4 جياد على الاحتياط.

ويتبعه الشوط الثالث: (جائزة مجموعة لونجين سبيريت) المخصص للخيول العربية الأصيلة مهرات وأفراس بعمر أربع سنوات فأكبر من الإنتاج المحلي، لمسافة 1700م، وجوائزه 40 ألف درهم، وبمشاركة 14 جواداً، ومن ثم الشوط الرابع: (شوط لونجين سبيريت، روح الريادة) المخصص للخيول العربية الأصيلة المهور والفحول ومن الإنتاج المحلي بعمر أربع سنوات، لمسافة 1700م، وجوائزه 40 ألف درهم، وبمشاركة 14 جواداً.‬

الشوط الرئيسي

ويتنافس 16 جواداً مع وجود جواد واحد على الاحتياط للفوز بالشوط الخامس والرئيسي: (كأس مجلس التعاون الخليجي والمقدم من شركة لونجين) وهو مخصص للخيول العربية الأصيلة (هيبة) من إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي بعمر أربع سنوات وما فوق، لمسافة 1700م، وهو شوط تكافؤ وتصل جوائزه إلى 150 ألف درهم. ويختتم السباق بالشوط السادس: (كأس مجموعة لونجين سبيريت) المخصص للخيول المهجنة الأصيلة والمصنفة، لمسافة 1200م، وجوائزه 40 ألف درهم بمشاركة 15 جواداً.‬

لقاء الأشقاء

وأوضح سلطان اليحيائي مدير عام النادي، أن هذا السباق يأتي لتأكيد وتعزيز الألفة والمحبة بين الإخوة بمنطقتنا الخليجية، هذا إلى جانب تبادل الخبرات والوصول إلى أحدث ما وصلت إليه رياضة الفروسية في دول منطقتنا الخليجية، والتي تشهد فيها رياضة الفروسية انتعاشاً كبيراً، وأضاف: يعد سباق كأس مجلس التعاون الخليجي من الأحداث الرياضية المهمة على خارطة سباقات المخصصة لإنتاج دول مجلس التعاون من الخيول العربية الأصيلة.

من جهتها، اعتمدت إدارة النادي جميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث والأزمات، وسيقتصر الحضور على مالك ومدرب الخيل فقط وسائس عن كل جوادين، كما سيحضر عن وسائل الإعلام شخص فقط، وسيتم توفير البث المباشر للسباق عبر قناة الشارقة الرياضية، وكذلك توزيع جوائز نقدية للجمهور عبر ترشيحات الموقع الإلكتروني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز