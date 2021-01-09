غانم الهاجري: بداية ناجحة لموسم سباقات القدرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توجه الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية، بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة وأصحاب السمو الشيوخ ومجتمع الفروسية وأهل الخيل من فرسان وملاك ومدربين، بمناسبة بداية موسم سباقات القدرة في الدولة، متمنياً التوفيق للجميع في ظل هذه الظروف الاحترازية بسبب جائحة فيروس كورونا وتطبيق المعايير الوقائية كافة لضمان السلامة، واستمرار السباقات بوتيرة نجاح عالية.

وأشاد الأمين العام لاتحاد الفروسية، بالبداية الناجحة للموسم الجديد، وخاصة في مدينة دبي الدولية للقدرة، حيث نجحت اللجنة الفنية في إدارة السباق بتميز ليتكلل بالنجاح وبهذه الصورة المميزة.

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