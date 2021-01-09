ثنائية لإسطبلات زعبيل على منصة «إكسبو» للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

توّجت إسطبلات زعبيل بثنائية على منصة سباق كأس إكسبو للقدرة المخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، الذي أقيم في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، أمس، لمسافة 120 كلم. واحتكرت إسطبلات زعبيل المركزين الأول والثاني بعد دخول ثنائي للفارس عبدالله غانم المري على صهوة الجواد «بوبانج الأندلس» مسجلاً زمناً قدره 4.22.53 ساعات، والوصيفة ميثاء القبيسي على صهوة «تونكي دي بو بازل» مسجلة زمناً قدره 4.22.53 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس سهيل علي الغيلاني على صهوة «جساس» لإسطبلات إس إس، مسجلاً زمناً قدره 4.27.42 ساعات.

وحقق المركز الرابع الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي على صهوة الجواد «جودا ايه ار» لإسطبلات إس إس 2، مسجلاً زمناً قدره 4.27.42 ساعات، وجاء في المركز الخامس الفارس زايد أحمد المري على صهوة الجواد «ابوسليت دى فونبيرول» لإسطبلات إس إم، مسجلاً زمناً قدره 4.28.31 ساعات، وفاز بالمركز السادس الفارس الأورغوياني فريدريكو فيربر على صهوة الفرس «اتش سي يايزا» لإسطبلات العين، مسجلاً زمناً قدره 4.37.32 ساعات، وجاءت في المركز السابع الفارسة ليلى المرزوقي على صهوة الجواد «سيناكوي ال بي» لإسطبلات الكمدة للقدرة، مسجلة زمناً قدره 4.40.43 ساعات. وشهدت ضربة بداية سباقات مدينة دبي الدولية للقدرة مشاركة 131 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات في الدولة وأقيم وسط إجراءات احترازية وصحية بما يحقق السلامة لجميع المشاركين.

تتويج الفائزين

بعد نهاية السباق، قام الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية ومحمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج الأبطال، حيث تسلّم عبدالله المري كأس المركز الأول وتسلّمت ميثاء القبيسي كأس المركز الثاني، فيما تسلّم سهيل الغيلاني كأس المركز الثالث. وحصل بطل السباق على جائزة نقدية بقيمة 230 ألف درهم، والوصيف 210 آلاف درهم، والفائز بالمركز الثالث على 180 ألف درهم، كما حصل الفائزان بالمركزين الرابع والخامس على 70 ألف درهم لكل فائز، فيما نال الفائزون من المركز العاشر حتى المركز الثلاثين جائزة نقدية بقيمة 30 ألف درهم لكل شخص.

تصدر الأولى

وبالعودة إلى تفاصيل السباق، تصدر الفارس سعيد خليفة سليمان المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المسار الأصفر» ممتطياً صهوة الجواد «لازيك دي فيغنولس» لإسطبلات زعبيل 2، مسجلاً زمناً قدره 1.24.29 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس محمد سهيل الكتبي على صهوة الجواد «ال زد اثوس» لإسطبلات ماس، مسجلاً زمناً قدره 1.24.41 ساعة، واحتل المركز الثالث الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي على صهوة «جودا إيه آر» لإسطبلات إس إس 2، مسجلاً زمناً قدره 1.24.48 ساعة، وحقق المركز الرابع الفارس سيف جمعة بالجافلة على صهوة الجواد «أبرلين بارك اوستين» لإسطبلات إس إس 2، مسجلاً زمناً قدره 1.24.50 ساعة، وحل في المركز الخامس الفارس بريم سينج على صهوة الجواد «إيريس كيه ايه» لإسطبلات سعيد، مسجلاً زمناً قدره 1.24.50 ساعة.

المسار الأحمر

تقدم الفارس سالم حمد ملهوف إلى المركز الأول في المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم «المسار الأحمر» بدلاً من المركز الثالث مسجلاً زمناً قدره 2.39.32 ساعة، وقفز الفارس اندريس ريفيرو إلى المركز الثاني بدلاً من الحادي عشر على صهوة الجواد «سلطان» لإسطبلات العين، مسجلاً زمناً قدره 2.39.42 ساعة، واحتلت المركز الثالث الفارسة ميثاء محمد القبيسي على صهوة الجواد «تونكي دي بو بازيل» لإسطبلات زعبيل 2، مسجلة زمناً قدره 2.39.59 ساعة، وجاءت في المركز الرابع الفارسة طاهرة إبراهيم على صهوة الفرس «اس ام فا جانيتا» لإسطبلات الكمدة، مسجلة زمناً قدره 2.40.36 ساعة، واحتل المركز الخامس الفارس خلف أحمد سعيد الغيث على صهوة الجواد «فاكوندا اتش اس» لإسطبلات الجوهرة، مسجلاً زمناً قدره 2.41.42 ساعة.

ملهوف والصدارة

تمسك الفارس سالم حمد ملهوف بالصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 25 كلم «المسار الأزرق» مسجلاً زمناً قدره 3.40.32 ساعات، وجاءت الفارسة ميثاء القبيسي في المركز الثاني مسجلة زمناً قدره 3.41.11 ساعات، وواصل الفارس سعيد الخياري زحفه إلى المقدمة ليحرز المركز الثالث في هذه المرحلة على صهوة الفرس «أكاسيا مير» لإسطبلات إس إس 2، مسجلاً زمناً قدره 3.43.12 ساعات.

وقفز الفارس عبدالله غانم المري إلى المركز الرابع بدلاً من الثالث عشر على صهوة الجواد «بوبانج الاندلس» لإسطبلات زعبيل، مسجلاً زمناً قدره 3.44.24 ساعات، واحتل المركز الخامس الفارس سهيل حمد العويسي على صهوة الجواد «لايونز توب براس» لإسطبلات المري الخاصة، مسجلاً زمناً قدره 3.45.43 ساعات.

أول الألقاب

أعرب الفارس عبدالله غانم المري، عن سعادته بالفوز بلقب إكسبو للقدرة أول سباقات مدينة دبي الدولية للقدرة، وتوجه المري بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، على الدعم الكبير واللا محدود، مهنئاً مالك الإسطبل سعيد جابر على هذا الإنجاز المميز.

وأضاف المري لـ «البيان الرياضي»، إنه رغم تعرضه لـ «بلنتي» في المرحلة الأولى حاول تقليص الفارق بهدوء وعدم الاستعجال على الحصان والمحافظة على طاقته لغاية المرحلة الأخيرة، مشيداً بدور كل أعضاء الطاقم الفني في الإسطبل الذين كان لهم بصمة في تحقيق هذا النجاح، ومتمنياً المحافظة على المستوى بعد البداية الجيدة في الموسم الجديد.

السباق المفتوح

على جانب آخر، يختتم سباق إكسبو فعالياته اليوم بإقامة السباق المفتوح الذي ينطلق في الساعة السابعة صباحاً بمشاركة نخبة الفرسان من أقوى الإسطبلات في الدولة، ويمتد السباق لمسافة 120 كلم وتم تقسيمه إلى أربع مراحل، المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المسار الأصفر»، المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم «المسار الأحمر»، المرحلة الثالثة لمسافة 25 كلم «المسار الأزرق»، والمرحلة الرابعة الأخيرة لمسافة 20 كلم «المسار الأبيض».

وتتطلع إسطبلات F3 إلى المحافظة على اللقب الذي حققته في النسخة الماضية بواسطة الفارس عبدالله غانم المري، على صهوة الفرس «شاتان دي ساليان» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 4.23.22 ساعات، فيما كان المركز الثاني من نصيب الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة الجواد «ماجيك جلين تورك» لإسطبلات MRM، مسجلاً زمناً 4.26.34 ساعات، بينما حصد المركز الثالث، الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، على صهوة الجواد «ملفت» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 4.26.52 ساعات. وأقيمت يوم أمس إجراءات الفحص للخيول المشاركة وقياس الأوزان للفرسان في مدينة دبي الدولية للقدرة.

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