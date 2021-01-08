86 خيلاً تتنافس على ألقاب «سباق ديرة»

المصدر: دبي - خالد المهيري

ينطلق في الواحدة والنصف من ظهر اليوم، السباق السادس لمضمار جبل علي، والذي سيحمل اسم «سباق ديرة» بمشاركة 86 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للأشواط السبعة، 466 ألف درهم.

وستكون الأنظار متوجهة نحو الشوط الرابع الرئيسي برعاية «مزارع ديرنزتاون» لمسافة 1800 متر والبالغ قيمة جوائزها 84 ألف درهم بمشاركة 8 خيول أبرزها «أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «تيلورز رو» لمصعب عبد القادر محمد الريس، «دارك أوف نايت» لناصر عسكر، «بيتبوكسر» لأحمد غليطة المهيري، «غود تايدينغز» لمالكه عبد المجيد الكوت، «يقين» لـ «فريق البيت متوحد»، «تاكويندو» لـ «إمبريام للسباقات»، «شانتي ستار» لـ «نقابة بورسلي للسباقات».

الخيول العربية

ويشهد السباق إقامة شوط للخيول العربية يحمل اسم الراحل الدكتور حسين حبيب الرضا لمسافة 1400 متر برعاية «إسطبلات شادويل» والبالغ قيمة جوائزه 50 ألف درهم، ويأتي تسمية الشوط باسم الفقيد الكبير تقديراً وعرفاناً لما قام به في دعم وتطوير سباقات الخيول العربية، إذ كان الراحل أحد أبرز المهتمين بالخيول العربية الأصيلة.

كما تولى منصب المنسق العام لسباقات جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وكان أول رئيس لجمعية الإمارات لمربي الخيول العربية برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية. كما تولى الراحل منصب رئيس جمعية الخيول العربية الألمانية، بالإضافة إلى تأسيسه «مربط الصحراء» في العام 1982 الذي أنتج أكثر من 150 خيلاً على مر السنين.

ويشهد الشوط مشاركة 12 خيلاً أبرزها «طائر» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، «جاب حداد» لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، «إي إس غازي» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، «إيه إف المريب» و«إيه إف منصف» و«إيه إف المتمن» لخالد خليفة النابودة.

الشوط الثاني

ويشارك في الشوط الثاني لمسافة 1950 متراً برعاية «الشعفار للاستثمار» والبالغ قيمة جوائزه 68 ألف درهم، 12 خيلاً أبرزها «فراسربيرج» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «تفاخر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم،، «سعادة» لـ «فريق البيت متوحد».

الشوط الثالث

ويشهد الشوط الثالث لمسافة 1600 متر برعاية «مركز دبي العقاري» والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، مشاركة 14 خيلاً أبرزها «بوك ريفيو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «رزق» و«تيبوي» لمحمد خليفة البسطي، «اتشيفر» و«كابيتال سيتي» و«كايت وينغ» لـ «نقابة بورسلي للسباقات».

الشوط الخامس

وتبلغ قيمة جوائز الشوط الخامس لمسافة 1400 متر برعاية «بنك دبي التجاري» 76 ألف درهم، ويشهد مشاركة 16 خيلاً أبرزها «مونوسكي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «المرعب» و«المشرف» و«إدارات» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«توب كليرانس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«كاراجنسكي» لناصر عسكر.

الشوط السادس

ويشهد الشوط السادس لمسافة 1200 متر برعاية المشرق لخدمات الري والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، مشاركة 8 خيول أبرزها «هاري أب» و«كوتشي سابيشي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«نبراس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«نمر» لـ «أبوظبي ريسنج»، و«أجمل» لـ«نقابة بورسلي للسباقات».

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع والختامي للسباق لمسافة 1200 متر برعاية «بنك دبي التجاري» والبالغ قيمة جوائزه 68 ألف درهم، 16 خيلاً أبرزها «ريتش آند فيمص» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «الهدير» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «هونورابل جاستيس» لفايز جميل التركماني، «سالفادوري» و«إمبريزون» لـ«نقابة بورسلي للسباقات».

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