«إكسبو» يشعل التحدي على لقب الإسطبلات الخاصة

المصدر: دبي- علي الظاهري

تنطلق في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، اليوم، النسخة الثانية لكأس إكسبو لمسافة 120 كلم، أول سباقات الموسم الجديد، وسيكون التحدي الأول مخصصاً للإسطبلات الخاصة والثاني في سباق الغد مفتوحاً للمسافة ذاتها.

وينقسم سباق اليوم إلى أربع مراحل، المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المسار الأصفر»، المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم «المسار الأحمر»، المرحلة الثالثة لمسافة 25 كلم «المسار الأزرق»، والمرحلة الرابعة الأخيرة لمسافة 20 كلم «المسار الأبيض».

وتدافع إسطبلات SS عن اللقب الذي توجت به في النسخة الماضية، بواسطة الفارس سعيد المهيري، على صهوة الجواد «الطنطاوي»، مسجلاً زمناً قدره 4.31.17 ساعات، إضافة إلى المركز الثاني، الذي حققه الإسطبل ذاته عن طريق الفارس سهيل علي راشد الغيلاني، على صهوة الجواد «هناد»، بعد أن قطع السباق في زمن قدره 4.31.17 ساعات، فيما شهدت النسخة الماضية، ظهور قوي لإسطبلات SM، بعد التتويج بالمركز الثالث، بواسطة الفارس سالم سعيد العويسي، على صهوة الجواد «ويزارد»، مسجلاً زمناً قدره 4.32.27 ساعات.

استعدادات

وأكد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، جاهزية مدينة دبي الدولية للقدرة، لضربة البداية، واكتمال كافة الاستعدادات على مستوى جميع اللجان الفنية وفرق العمل للموسم الجديد، الحافل بالعديد من السباقات، مشيراً إلى أن الموسم الجديد، سينطلق مع تطبيق كل الإجراءات والتدابير الاحترازية الخاصة، لضمان صحة سلامة الجميع، عبر الالتزام بالتوجيهات، والحرص على التباعد الاجتماعي، واتباع الإرشادات الصحية الأخرى.

وتوجه العضب بالشكر والعرفان، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، على دعمهما اللا محدود لسباقات القدرة في الإمارات بصورة عامة، وفي مدينة دبي الدولية للقدرة على وجه الخصوص.

واختتم العضب حديثه، مهنئاً مجتمع الفروسية ورياضة القدرة والتحمل، بمناسبة انطلاق الموسم، متمنياً موسماً ناجحاً وموفقاً للجميع بمدينة دبي الدولية للقدرة، عبر السباقات التأهيلية وسباقات الإسطبلات، وسباقات السيدات، والسباقات المفتوحة التي ستستضيفها مدينة دبي خلال الموسم، لغاية أبريل المقبل.

تحضيرات

واستثمرت العديد من الإسطبلات الفترة الماضية في التحضيرات، بعد تأخر بداية الموسم، بسبب قرار الإيقاف الجائر من الاتحاد الدولي للفروسية، والذي تم إلغاؤه، بعد أن انتصرت محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس»، لفروسية الإمارات، ووجهت بعودة النشاط منذ مطلع العام الجاري، ومن المتوقع أن تشهد ضربة البداية، صراعاً مثيراً وشغفاً كبيراً بين المشاركين، رغم الظروف الاستثنائية، بسبب جائحة «كورونا»، التي أجبرت معظم الإسطبلات على عملية الإعداد الداخلي، عوضاً عن المعسكرات الخارجية في الموسم الأوروبي، نتيجة القيود التي فرضتها العديد من الدول على السفر والتنقل.

بطولات

وسيكون برنامج مدينة دبي الدولية للقدرة، حافلاً بالعديد من البطولات والفعاليات، أبرزها كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمسافة 160 كلم، والتي تقام ضمن مهرجان سموه، الذي يشتمل على 3 سباقات أخرى، إلى جانب مهرجان سمو ولي عهد دبي، الذي يشتمل أيضاً على 4 سباقات، ويقام في 24 من فبراير المقبل، ويختتم يوم 27، بإقامة كأس سمو ولي عهد دبي، كما يحتوي برنامج مدينة دبي، على مجموعة من البطولات الأخرى، التي تشمل مختلف الفئات، مثل الإسطبلات الخاصة والسيدات، والسباقات الأخرى المخصصة للأفراس، وغيرها من المنافسات.

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