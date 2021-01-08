«دبي للبولو والفروسية» يستضيف الأسبوع الثاني لقفز الحواجز

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تستضيف ميادين نادي دبي للبولو والفروسية اليوم منافسات الأسبوع الثاني لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز وتمتد ليومين.

والذي انطلقت أولى فعاليات نسخته التاسعة السبت الماضي في منتجع الفرسان الرياضي الدولي بأبوظبي، وذلك بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق ورعاية لونجين.ويشتمل الأسبوع على تسعة أشواط، وتقام خمسة منها اليوم على فترتين صباحية عند العاشرة والنصف صباحاً، ومسائية في الواحدة والنصف ظهراً، في حين تقام بقية الأشواط الأربعة ابتداء من العاشرة صباح الغد.

ويتنافس المشاركون من أندية ومراكز الفروسية بالإمارات على جوائز مالية يبلغ مجموعها 130 ألف درهم أعدت للفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة، ويشارك فرسان كل فئة في شوطين، بواقع شوط في كل يوم، بمواصفات تناسب مستوى أداء الفرسان والخيول في كل فئة من الناحية الفنية لتصميم المسار وارتفاع حواجزه، والتي تتراوح من 80 سم للمبتدئين وحتى 140 سم لفرسان المستوى الأول، من خلال ثلاث مواصفات تبنى على أساسها، وهي من جولة واحدة، وخاصة من مرحلتين ومن جولة واحدة مع جولة للتمايز، وفئات الفرسان المتنافسين هم المبتدئون، الأشبال ويناسب مستواها خيول القفز الصغيرة عمر 4 ـ 5 سنوات، الناشئين «الجونيورز» ويناسب مستواها خيول القفز الصغيرة عمر 5 ـ 6 سنوات، والشباب وفئة فرسان المستوى الأول أو المتقدم.

يشرف على سير المنافسات حسام زميت ممثل اتحاد الفروسية والسباق، ويترأس لجنة التحكيم الدولي يوسف المحمودي ويضع تصاميم المسارات الدولي علي مهاجر، ويتولى مهمة الإشراف على الميادين عبد الرؤوف محمد وآخرون.

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