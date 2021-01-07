76 خيلاً تشارك في الأمسية الخامسة لمضمار «ميدان» العالمي

المصدر: دبي - خالد المهيري

ينطلق في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم السباق الخامس لمضمار «ميدان» العالمي برعاية «لونجين» وبمشاركة 76 خيلاً، فيما يبلغ إجمالي جوائز الأشواط الستة 710 آلاف و523 درهماً. وستشهد الأمسية إقامة بطولتين من العيار الثقيل وهما بطولة «آل مكتوم للتحدي» للخيول العربية، و«السباق التحضيري - بطولة الـ 1000 جنيز الإماراتي».

ويشهد الشوط الرابع «السباق التحضيري - بطولة الـ 1000 جنيز الإماراتي» لمسافة 1400 متر والمخصص للمهرات على المضمار الرملي وقيمة جوائزه 183 ألفاً و650 درهماً، بمشاركة 11 مهرة أبرزها «فاينال ثوت» و«لاست صنسيت» و«ليت مورنينج» و«لوك تو ذا رينبو» و«سوفت ويسبر» لجودلفين، «جميرا بيتش» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «المروم» لـ «إسطبلات الرشيد»، «ديمه» و«جميرا جين» لـ «زينيث للسباقات»، «إمبلم كوين» لـ «إسطبلات البيرق»، «سوبر كيانتي» لشارلز إي فيبكي.

الخيول العربية

ويشهد الشوط الأول للأمسية انطلاقة الجولة الأولى لبطولة «آل مكتوم للتحدي» لمسافة 1600 متر والمخصص للخيول العربية «الفئة الأولى» على المضمار الرملي والبالغة قيمة جوائزه 119 ألفاً و373 درهماً بمشاركة 15 خيلاً أبرزها «براق» و«شهم» و«تيمور» و«ميرنا» و«روعة» لـ «ياس للسباقات»، «آر بي موني بيرن» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، «إيه إس عجيب» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، «إيه إف السجنجل» و«إيه إف الوجل» لخالد خليفة النابودة، «جايدي البراق» و«داجو لوتوا» لـ «الرحماني للسباقات».

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني «جائزة مجموعة لونجين سبيريت» لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي والبالغة جوائزه 102 ألف و500 درهم، 10 خيول أبرزها «فال أوف كينت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «فنار» و«تأمل» و«مقرب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «دارك سيلفر» لمحمد البسطي، «مدخل» لفوزي عبد الله ناس.

الشوط الثالث

ويشهد الشوط الثالث «كأس مجموعة لونجين سبيريت» لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي والبالغة قيمة جوائزه 105 آلاف درهم مشاركة 14 خيلاً أبرزها «كولور إيميدج» و«بيس اوف هيستوري» لجودلفين، «ميلشوت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «جبر» و«مزدوج» و«اقتران» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «برهان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «أبوف آند بيوند» و«كيب كافالي» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم.

الشوط الخامس

يشارك في الشوط الخامس «مجموعة لونجين سبيريت للميل» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي يجوائز 105 آلاف درهم مشاركة 10 خيول أبرزها «بلون باي ويند» و«هايبوثيتيكال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «متماسك» و«الكامل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «كانفاسد» للشيخ محمد عبيد آل مكتوم.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس «تحدي مجموعة لونجين سبيريت» لمسافة 1000 متر على المضمار العشبي وقيمة جوائزه 95 ألف درهم مشاركة 16 خيلاً أبرزها «إحساسي» و«الفلك» و«تشابه» و«شجي» و«طنين» و«اتصالات» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «راكز» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «راهي» لنقابة «هاف إيه لاك».

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