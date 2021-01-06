365 فارساً وفارسة في افتتاح موسم القدرة ببوذيب

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

شارك 365 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات أمس في افتتاح موسم سباقات القدرة الجديد، والذي أقيم بقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم في أبوظبي، ليشكل هذا التواجد الكبير للفرسان والفارسات انطلاقة ناجحة وقوية للموسم. وتضمن اليوم الافتتاحي سباقين الأول لمسافة 40 كلم بمشاركة 249 فارساً وفارسة، والثاني لمسافة 80 كلم بمشاركة 116 فارساً وفارسة، وتأهل منهم أصحاب المراكز المتقدمة، وشهد السباقان تنافساً قوياً بين المشاركين في رحلة البحث عن التأهل إلى المرتبة الأعلى، وسط انضباط كامل بكل الإجراءات الخاصة بمكافحة جائحة كورونا.

تنظيمتقام السباقات التأهيلية والتنافسية في قرية بوذيب بتنظيم وبإشراف اتحاد الفروسية ولجانه المختلفة، حيث أجرى الاتحاد العديد من التحديثات في القرية لتسهيل تواجد المشاركين والأطقم الفنية والبيطرية والإدارية، وبما يتوافق مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية والصحية الصادرة من الجهات المسؤولة لمكافحة جائحة كورونا، لضمان سلامة الجميع.

من جانبه، أشاد أحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية والسباق بالنجاح الكبير الذي سجله اليوم الأول للسباقات التأهيلية بقرية بوذيب، وذلك من خلال المشاركة الكبيرة للفرسان والفارسات، وهذا تأكيد على رغبة الجميع فرسان وفارسات وأندية وملاك ومدربين وإسطبلات على الإسهام في نجاح الموسم، وكذلك الوصول إلى النتائج الجيدة التي تضمن تأهل الفرسان والفارسات بعد عمل وجهد طوال الفترة الماضية في الإعداد لخوض التحديات.

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