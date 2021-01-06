مضمار جبل علي يُعلن تفاصيل «سباق ديرة»

المصدر: دبي - خالد المهيري

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، أعلن مضمار جبل علي عن تفاصيل السباق السادس للمضمار الأصفر، والذي سيحمل اسم «سباق ديرة» ويقام بعد غدٍ، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي عن بُعد، الذي أقيم في قاعة المجلس بمضمار جبل علي، بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والمهندس شريف الحلواني مدير المضمار، ورعاة السباق، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام.

وتقدم ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة الذكرى الـ 15 لتولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي ورئاسة الوزراء. كما تحدث ميرزا الصايغ عن فوز سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية ببطولة الملاك في بريطانيا للعام 2020 قائلاً: «إن هذا الإنجاز جاء نتيجة المتابعة الحثيثة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، إذ كان سموه يتصل ويتابع ويوجه الفرسان ومديري السباقات».

تقدم

كما أشاد ميرزا الصايغ بالإنجازات التي حققتها إسطبلات جودلفين وخيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وخيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم وتواجدهم في المراكز الأولى لقائمة بطولة الملاك في بريطانيا، مضيفاً إن دولة الإمارات باتت في مصاف الدول المتقدمة في سباقات الخيول وكذلك المجالات الأخرى المرتبطة في مجال الفروسية.

عودة

وأكد ميرزا الصايغ استمرارية «شادويل» وأذرعها العالمية في دعم ورعاية سباقات مضمار جبل علي، متمنياً في الوقت ذاته عودة الجماهير إلى مدرجات المضمار العائلي عقب زوال جائحة كورونا.

وعن تخصيص الشوط الأول باسم الراحل الدكتور حسين محمد حبيب الرضا قال ميرزا الصايغ إن هذه المبادرة جاءت تقديراً منا لما قام به الفقيد في مجال الفروسية وسباقات الخيول العربية.

شكر

ومن جانبه تقدم المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة الذكرى الـ 15 لتولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي ورئاسة مجلس الوزراء، كما تقدم المهندس شريف الحلواني بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، على دعم سموه الدائم والمستمر للمضمار الأصفر، كما وجّه الشكر لرعاة السباق السادس للمضمار الأصفر (سباق ديرة)، وهيئة الإمارات لسباق الخيل وكل وسائل الإعلام المقروءة والمرئية، بالإضافة إلى الجماهير الوفية للمضمار العائلي، راجياً من الله أن تزول الغمة وتعود الجماهير إلى المضمار العائلي مرة أخرى.

مشاركة

وأعلن ياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل عن مشاركة 93 خيلاً في السباق، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأشواط السبعة 466 ألف درهم، وأكد أن الجائزة الأسبوعية ستمنح للمدرب مصبح المهيري والفارس انطونيو فريزو، وقال: خيول محمد خليفة البسطي ما زالت تتصدر سباقات المضمار الأصفر برصيد 5 انتصارات، فيما يتصدر المدرب دووج واتسون قائمة المدربين برصيد 8 انتصارات، فيما يتصدر الفرسان سام هشكوت برصيد 5 انتصارات.

رعاية

ومن جانب آخر، عبّر عامر محمد مكي رئيس المسؤولية الاجتماعية في بنك دبي التجاري، وباسم زكريا ممثل «الشعفار للاستثمار» وسهيل النجار ممثل «المشرق لخدمات الري» عن فخرهم واعتزازهم بمواصلة رعاية سباقات المضمار الأصفر، مشيداً في الوقت ذاته باللجنة المنظمة لسباقات المضمار الأصفر على جهودهم الكبيرة خلال الفترة الماضية.

تقدير

عبّر حسن حسين محمد حبيب الرضا عن شكره وتقديره لميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم واللجنة المنظمة لسباقات جبل علي لإطلاق الشوط الأول باسم والده الراحل الدكتور حسين محمد حبيب الرضا مما كان له الأثر الكبير في قلوبهم. وأكد أن والده الراحل يعد أحد أبرز المهتمين بالخيول العربية الأصيلة، كما تولى منصب المنسق العام لسباقات جائزة سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وقال إن الراحل قام بتأسيس إسطبلاته الخاصة العام 1982، مما يدل على شغف الراحل بالفروسية وبالتحديد الخيول العربية، وأصبح إرثه مصدر إلهام للجميع.

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