حمدان بن راشد بطلاً للملاك في بريطانيا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أعلنت الهيئة البريطانية لسباق الخيل عن فوز سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية ببطولة الملاك في بريطانيا لعام 2020.

كما تصدّرت خيول الإمارات قائمة بطولة الملاك، إذ حقق فريق جودلفين المركز الثاني، فيما حلّت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في المركز الرابع.

وكانت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم حققت انتصارات تاريخية في الموسم الإنجليزي العام الماضي، كان نجمها المطلق «بطاش» الذي حافظ على سجله خالياً من الخسارة، برصيد ثلاثة انتصارات العام الماضي، بعد فوزه في «كينغز ستاند ستيكس» في مهرجان «رويال آسكوت»، و«كينغ جورج ستيكس» في مهرجان «جلورياس جودوود»، ثم اختتمها بفوز مستحق في «ننثورب ستيكس» بمضمار يورك، ليظفر بعدها بلقب جائزة السرعة في حفل جوائز كارتييه الأوروبية للسباقات.

ونال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب بطولة الملاك بمهرجان «رويال آسكوت 2020» الملكي برصيد 6 انتصارات لخيول سموه.

وارتبط اسم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بسباقات الخيول المحلية والعالمية، خصوصاً الإنجازات التي حققها سموه، والتي تركت بصمة واضحة في مضامير العالم، بالإضافة إلى السباقات والمبادرات التي تحظى بدعم سموه، خصوصاً سباقات الخيول العربية الأصيلة.

ويمتلك سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، خبرة واسعة بأنساب الخيل وسلالاتها وسباقاتها، ويعد سموه أول مالك خيل عربي يحقق الفوز ببطولة الديربي الإنجليزي ولمرات متعددة منذ عام 1989، وأول مالك عربي يفوز بـ «البريدرز كب كلاسيك» الأمريكي، وفازت خيول سموه بكأس دبي العالمي مرتين، وملبورن كب مرتين، إضافة إلى سباق 2000 جينيز الفرنسي، علاوة على فوز خيول سموه في سلسلة من الانتصارات المتتالية في سباقات الفئة الأولى في كل من أوروبا وأمريكا وأستراليا والإمارات.

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