4 فرق تشارك في كأس نون للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ينظم نادي دبي للبولو والفروسية في منطقة المرابع العربية بدبي في الفترة من 8 لغاية 15 الشهر الجاري بطولة كأس نون للبولو 2021، بمشاركة 4 فرق وهي الإمارات و(ايه ام) وابن دري وبنجاش، ويحمل كل فريق من هانديكاب 12 جول، وتأتي هذه البطولة ضمن أجندة النادي السنوية وتقام مبارياتها وجميع الفعاليات المصاحبة لها وسط الإجراءات الاحترازية في سعي المنظمين إلى الحفاظ على سلامة المشاركين وعشاق هذه الرياضة.

وتقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات، وبنفس الوقت تقود الشيخة علياء آل مكتوم فريق (ايه ام)، كما يقود الشقيقان محمد وراشد بن دري فريقهما الذي يحمل اسم ابن دري، والفريق الرابع يحمل اسم بنجاش ويقوده حيدر بنجاش ومعه الشاب راشد العبار، وتضم الفرق الأربعة نخبة من اللاعبين العرب والمحترفين الأجانب.

على جانب آخر، يحتضن نادي دبي للبولو والفروسية على مدار يومي 8 و9 يناير 2021 بطولة قفز الحواجز والمقامة تحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية وبرعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم قفز الحواجز، ويشرف على تنظيمه من الناحية الفنية الخبير هنرك صادقي، ويصل مبلغ جوائز البطولة لكافة الفئات والمستويات المشاركة إلى 130 ألف درهم، وتقام البطولة بالتزامن مع الاحتفال بيوم الأسرة 2021.

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